Horacio Rodríguez Larreta publicó un duro comunicado contra el Gobierno por impulsar el juicio político contra la Corte

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó este jueves un duro comunicado contra el Gobierno por impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a raíz del fallo del máximo tribunal que restituyó los fondos coparticipables quitados por el presidente Alberto Fernández a la ciudad de Buenos Aires. En un texto de dos páginas, acusó al oficialismo de sentir “desprecio por la democracia”, anticipó que la iniciativa “no va a prosperar” y habló de un inminente “cambio” en la política.

“El intento del gobierno nacional de avanzar con un juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema pasa todos los límites. Quieren anular un poder del Estado, despreciando la democracia y atentando contra la Constitución Nacional”, sentencia en su primer párrafo el texto difundido por el mandatario, titulado: “El drespecio del Gobierno nacional por la democracia”.

Tras ello, agrega: “Es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias. Así como en un partido de fútbol no podemos sacar al árbitro de la cancha si nos cobra un penal en contra, en una República tampoco se puede remover a los jueces porque no nos gustan sus fallos”.

EL DESPRECIO DEL GOBIERNO NACIONAL POR LA DEMOCRACIA. pic.twitter.com/jQPlKjMLDJ — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 9, 2023

En otro de sus párrafos, el comunicado sostiene que una de las consecuencias de mayor gravedad que se desprenden de la iniciativa que impulsa el Gobierno es que “con una Justicia sometida al poder político (...) todos los argentinos quedamos desamparados”. A continuación, Larreta afirma tener dos certezas con relación al “ataque” de la Presidencia al Poder Judicial.“La primera es que no va a prosperar; y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía ¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial? ¿Qué confianza e nla seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?”, cuestiona.

Sobre el final del texto, el jefe de Gobierno porteño asegura recorrer desde hace meses el país y afirma que en dicho contexto no hubo “un solo argetino” que le haya expresado que “su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte”. “Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidad”, señala.

Y concluye: “Los vamos a frenar en el Congreso. Estamos cada día más cerca del cambio. En cada argentino veo la fuerza para construir juntos un país distinto, que respete la Constitución y que se ocupe de los problemas de verdad, los que nos afectan a todos cada día. El futuro es respetando la ley”.

Cómo avanza la iniciativa del Gobierno en el Congreso

A casi un mes de la presentación del pedido de juicio político contra la Corte en el Congreso, el Frente de Todos (FdT) buscará hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y abrir el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación.

La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard (FdT) se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con esta instancia, tras dos encuentros previos que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.

Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el FdT tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.

Según pudo saber Télam, la admisibilidad se definiría mediante dos resoluciones administrativas internas: una de mayoría con las 16 firmas del FdT expresándose a favor de ese trámite y otra de los integrantes de JxC rechazándola. En esta última, Paula Olivetto y Juan López, de la Coalición Cívica, dejarán plasmado que sí avalan la admisibilidad para el caso de Lorenzetti, por las causales expuestas en los dos expedientes presentados en 2016 por ese partido, aclarando que no lo hacen por los argumentos principales de los expedientes del FdT.

En caso de aprobarse la admisibilidad, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.

En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).

Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.

