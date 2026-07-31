Las provincias ya capturaron unos US$4900 millones del mercado internacional

Mientras que el Gobierno insiste en que -por el momento- no volverá a los mercados internacionales de deuda, son las provincias las que buscan sacarle provecho al renovado apetito por el riesgo argentino. Desde las elecciones legislativas de noviembre del año pasado, ya son seis jurisdicciones las que colocaron deuda en dólares en el exterior por casi US$4900 millones, el mayor ritmo de emisiones subnacionales desde 2017.

La última en salir fue Neuquén, que la semana pasada colocó US$500 millones con vencimiento en 2034 a una tasa interna de retorno (TIR) de 7,65%. Si bien debió convalidar un rendimiento algo superior al previsto por la mayor cautela de los inversores hacia los mercados emergentes, logró captar ofertas por US$1100 millones, más del doble del monto buscado.

“Lo de Neuquén fue interesante, porque la emisión fue no garantizada con regalías de las petroleras de Vaca Muerta. Llama la atención el ritmo de emisiones internacionales de las provincias, aunque tampoco son tantas y no es el fenómeno que había en los años 90, cuando todas las provincias emitían mucha deuda. Contrasta con el Gobierno nacional, que parece estar dándole un mensaje al mercado de ‘Yo podría salir sin problema, pero no lo hago porque no me hace falta’. En línea con eso, presentó el programa financiero 2026-2027″, consideró Gustavo Araujo, head of Research & Strategy de Criteria.

La primera provincia en salir al mercado y abrir el ciclo fue Córdoba, que colocó US$725 millones en junio a una tasa del 9,75%. Después le siguió la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre, con US$600 millones y una tasa del 7,8%. En diciembre, Santa Fe logró hacerse de US$800 millones al 8,1%, tras recibir ofertas por más de US$1800 millones de once inversores internacionales, según recordó Alan Versalli, estratega de Cocos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente de YPF, Horacio Marín, en Vaca Muerta

Ya con el arranque de 2026, Córdoba volvió al mercado en enero de 2026 con otros US$800 millones y una tasa del 8,6%. Un mes más tarde, Entre Ríos se lo hizo por primera vez en casi una década en febrero, con US$300 millones al 9,5%. En abril, Chubut colocó US$650 millones al 9,45% para refinanciar vencimientos. Otra vez la Ciudad de Buenos Aires colocó US$500 millones en mayo al 7,3%, la tasa más baja de su historia. Mientras que la semana pasada le tocó a Neuquén.

“San Juan y Santa Cruz son las próximas jurisdicciones en la fila: ambas proyectan emisiones de hasta US$600 millones, principalmente para financiar infraestructura minera y de otro tipo. San Juan ya cuenta con la autorización legislativa; Santa Cruz aún espera la aprobación parlamentaria", señaló Versalli.

El fenómeno contrasta con la estrategia del Gobierno nacional. Aunque el riesgo país cayó de manera significativa desde la asunción de Javier Milei y el acceso al financiamiento externo volvió a abrirse para distintos emisores argentinos, desde el Ministerio de Economía insisten en que por el momento no volverán al mercado internacional.

“No hay que demostrar que tenemos acceso a los mercados. Los primeros llamados que recibíamos nos proponían una emisión de US$5000 millones a diez años y la tasa era del 12,5% anual. Nos hemos ‘perdido’ esas ventanas porque no es lo mismo financiarnos al 6% que al 12,5%. Son US$330 millones por año de intereses. Esa menor tasa requiere menos esfuerzo fiscal y nos permite usar esos recursos para otras cosas o seguir bajando impuestos”, sostuvo Luis Caputo cuando presentó el Programa Financiero 2026-2027, la hoja de ruta de cómo enfrentará el Gobierno los vencimientos que se avecinan de cara a un año electoral.

Seis gobernadores aprovechan el apetito por el riesgo argentino Richard Drew - AP

Para Fernando Baer, analista de Quantum Finanzas, las provincias que emitieron deuda en los mercados internacionales están en general asociadas al boom energético. La única excepción es la Ciudad de Buenos Aires, pero remarcó que tiene otra estructura productiva. Además, las emisiones internacionales tuvieron tasas de entre 7,5% y 9,5%, aunque a plazos más cortos.

“El contexto internacional, si bien incierto y con tasas bajo presión, encuentra apetito por riesgo latinoamericano y argentino. Sobre todo con una macro sana, buenas finanzas públicas (todas las provincias ajustaron sus déficits) y perspectivas muy buenas en sectores con potencial muy grande. Así como el sector corporativo, que se animó desde el último trimestre del año pasado a salir, ahora lo hacen las provincias, casi todas con bajos niveles de endeudamiento. Puede haber alguna cautela en 2027, con alguna ventana que se cierra temporalmente, pero las perspectivas son de continuidad", cerró Baer.