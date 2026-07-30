Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 30 de julio, minuto a minuto

Según pudo reconstruir LA NACION, el presidente Javier Milei enviará al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA que tendrá cuatro ejes centrales. El primero será establecer que el único mandato de la autoridad monetaria sea preservar el valor de la moneda. El segundo, prohibir de manera taxativa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro Nacional. El tercero, eliminar las letras intransferibles emitidas por el Estado en favor del Banco Central. Finalmente, la iniciativa buscará fortalecer la gobernanza de la entidad, otorgando mayor estabilidad a sus autoridades y elevando los requisitos para remover al presidente y al directorio.