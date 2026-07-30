Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 30 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1515 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1570 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1522,90Venta$1570,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1585,68
Dólar MEP
Venta$1524,06
Dólar mayorista
Venta$1496,35
Euro
Compra$1700,00Venta$1760,00
El dólar minorista se comercializa a $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1570 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Cuáles son los cambios que quiere hacer el Gobierno en el BCRA
Según pudo reconstruir LA NACION, el presidente Javier Milei enviará al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA que tendrá cuatro ejes centrales. El primero será establecer que el único mandato de la autoridad monetaria sea preservar el valor de la moneda. El segundo, prohibir de manera taxativa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro Nacional. El tercero, eliminar las letras intransferibles emitidas por el Estado en favor del Banco Central. Finalmente, la iniciativa buscará fortalecer la gobernanza de la entidad, otorgando mayor estabilidad a sus autoridades y elevando los requisitos para remover al presidente y al directorio.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1918,50. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1465 para la compra y $1515 para la venta.
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