Arranca el Black Week Mayorista: descuentos de hasta el 40% y ofertas abiertas al público general

Desde este lunes 16 y hasta el 23 de noviembre se realizará una nueva edición del Black Week Nacional Mayorista, un evento de descuentos que reunirá a unos 200 locales de todo el país y que también estará abierto a consumidores minoristas que quieran aprovechar las promociones.

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), llega a su cuarta edición con descuentos que rondan el 30% y pueden alcanzar el 40% en determinados productos, tanto en puntos de venta físicos como a través de canales online. El objetivo es impulsar las ventas en un contexto de retracción del consumo masivo y anticiparse a las compras de las fiestas de fin de año.

“La particularidad del Black Week Nacional Mayorista en su cuarta edición es que pueden comprar minoristas y también supermercadistas”, explicó a LA NACION Armando Farina, vicepresidente de Cadam.

A diferencia de otros eventos comerciales, las promociones no serán uniformes en todos los establecimientos. Cada mayorista definirá sus propias ofertas en función de los acuerdos que alcance con los fabricantes y de los productos que busque vender.

“Las ofertas son distintas en cada local comercial porque, al ser un evento nacional, con distintas zonas geográficas en un país tan diverso como el nuestro, cada mayorista pacta con las marcas regionales las promociones que pone y a eso le suma las que él decide ofrecer para mover sus inventarios”, señaló Farina.

Según precisaron desde la organización, los descuentos podrán llegar hasta el 40% en productos estacionales, artículos para las fiestas y bienes de consumo masivo. Para esta edición, los mayoristas cerraron acuerdos comerciales con empresas como Unilever, Procter & Gamble, Colgate, L’Oréal, Beiersdorf, Newsan, Kimberly-Clark, Softys, SC Johnson, Nestlé y Molinos Río de la Plata, entre otras. Entre las marcas participantes se encuentran Dove, Rexona, Lux, Axe, Skip, Sedal, Cif, Hellmann’s y Savora.

En cuanto a las condiciones de compra, los consumidores podrán adquirir productos por unidad, aunque para acceder al precio mayorista generalmente deberán llevar al menos tres unidades. Quienes compren una sola podrán hacerlo con un recargo de alrededor del 6%, según la política comercial de cada establecimiento.

“Se puede comprar por unidad, pero para acceder al precio mayorista, como mínimo tenés que comprar tres unidades. Si no, tenés un pequeño recargo del 6% y podés comprar una unidad igual que en el supermercado”, explicó Farina. De todos modos, aclaró que las condiciones pueden variar según el local, ya que cada comercio define su propia estrategia de venta, aunque este esquema es bastante habitual en el sector.

Otro aspecto particular del evento es la elección de la fecha. Según explicó Farina, la tercera semana de noviembre fue seleccionada para que las compras realizadas con tarjeta de crédito puedan pagarse con el vencimiento del resumen de diciembre.

“Lo que se busca es que ya todas las tarjetas de crédito hayan cortado y el minorista que compre tenga la particularidad de pagarlo con su próximo vencimiento de tarjeta en el mes de diciembre. Por eso se hace la tercera semana”, explicó.

Desde la cámara señalaron que existe expectativa por los resultados de esta cuarta edición, después de las tres experiencias anteriores. La iniciativa cuenta con la participación de fabricantes, distribuidores y mayoristas, que buscan estimular la demanda y fortalecer el abastecimiento de los comercios de cercanía, como almacenes, autoservicios, perfumerías y kioscos.

Un consumo que no logra recuperarse

El evento se desarrolla en un contexto de debilidad del consumo masivo. Según los datos de la consultora Scentia, las ventas registraron en septiembre una caída del 1,2% interanual y del 1% respecto de agosto. De esta manera, el volumen comercializado acumuló una contracción del 2,7% en los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período del año anterior.

En el análisis por canal, los autoservicios independientes encabezaron las bajas de septiembre, con una caída interanual del 3,7%. Les siguieron los mayoristas, con un retroceso del 3,4%, y los supermercados, con una disminución del 2,6%. Las únicas excepciones fueron el comercio electrónico y las farmacias, cuyas ventas crecieron 30,5% y 8,8% interanual, respectivamente. En tanto, los kioscos y comercios tradicionales no registraron variaciones.

En la comparación con agosto, la caída del 1% estuvo impulsada por los mayoristas, que retrocedieron 6,7%; los supermercados, con una baja del 5,3%; el comercio electrónico, con una disminución del 3,9%; y los autoservicios independientes, que cayeron 1,8%. En cambio, los kioscos y comercios tradicionales registraron una mejora del 2,3%, mientras que las farmacias avanzaron 2%.

En este escenario, desde Cadam buscan que el Black Week contribuya a recuperar parte de las ventas y a mejorar la actividad de los comercios que se abastecen a través del canal mayorista.

De acuerdo con estimaciones del sector, el canal tradicional puede representar hasta el 55% de las ventas de consumo masivo, mientras que el mayorista concentra hasta el 10% del gasto de los hogares.

En la Argentina existen más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías y tiendas de limpieza, además de unos 20.000 autoservicios, que forman parte de la red de comercios de cercanía abastecidos por distribuidores y mayoristas.

El listado de los locales adheridos se puede consultar en la página oficial de Cadam.