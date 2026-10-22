El consumo masivo cayó 1,2% en septiembre

El consumo masivo volvió a registrar números negativos en septiembre pasado. Las ventas medidas en volumen cayeron 1,2% frente al mismo mes de 2025 y retrocedieron 1% respecto de agosto, según el último relevamiento de la consultora especializada Scentia. De esta manera, acumuló una contracción del 2,7% en los primeros nueve meses del año.

El informe, elaborado a partir de información de supermercados, autoservicios, mayoristas, farmacias, comercios tradicionales y plataformas digitales, muestra que la recuperación del consumo continúa sin consolidarse y que la mayoría de los canales de venta permanece en terreno negativo.

En el análisis por canal, los autoservicios independientes encabezaron las bajas de septiembre, con una caída interanual del 3,7%. Les siguieron los mayoristas, con un retroceso del 3,4%, y los supermercados, con una disminución del 2,6%. Las únicas excepciones fueron el comercio electrónico y las farmacias, cuyas ventas crecieron 30,5% y 8,8% interanual, respectivamente. En tanto, los kioscos y comercios tradicionales no registraron variaciones.

En la comparación con agosto, la caída del 1% estuvo impulsada por los mayoristas, que retrocedieron 6,7%; los supermercados, con una baja del 5,3%; el comercio electrónico, con una disminución del 3,9%; y los autoservicios independientes, que cayeron 1,8%. En cambio, los kioscos y comercios tradicionales registraron una mejora del 2,3%, mientras que las farmacias avanzaron 2%.

Osvaldo del Río, director de Scentia, señaló que, si bien septiembre volvió a mostrar una contracción interanual, la caída fue menor que la registrada en agosto. Respecto de la comparación mensual, explicó que hay dos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer un análisis: septiembre tuvo un día menos que agosto y, además, se celebró el Día del Empleado de Comercio, lo que afectó la actividad. Según precisó, cada jornada representa, en promedio, alrededor del 3% de las ventas mensuales.

La caída del consumo tampoco fue uniforme entre las distintas categorías. Los productos perecederos registraron la contracción interanual más pronunciada, con una baja del 10,2% en septiembre. También retrocedieron las bebidas sin alcohol (8%), los productos de desayuno y merienda (5,2%), las bebidas con alcohol (4,2%) y los artículos de higiene y cosmética (3,1%).

En cambio, algunas categorías consiguieron crecer frente al año anterior. Los productos impulsivos avanzaron 4% y los de alimentación, 1,7%.

En lo que va del año

El acumulado de los primeros nueve meses del año presenta un panorama más desfavorable. Los productos perecederos encabezan las caídas, con una contracción del 10,5%, seguidos por las bebidas sin alcohol (7,7%), los productos de desayuno y merienda (5,2%), los artículos de limpieza de ropa y hogar (2,6%), los impulsivos (2,4%), los de higiene y cosmética (2,1%) y las bebidas con alcohol (0,4%). La única categoría que mostró crecimiento fue alimentación, con una suba del 1,2%.

Por último, del informe de Scentia surge que el precio promedio ponderado de los productos relevados aumentó 27,2% interanual en septiembre, por debajo de la inflación general. Según el Indec, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación interanual del 33,4% y acumuló un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses del año.

Además del informe de Scentia, se conocieron los resultados de otro relevamiento, elaborado por la consultora NielsenIQ, que también reflejó una caída del consumo. Según sus datos, las ventas medidas en volumen retrocedieron 5,8% interanual en el bimestre agosto-septiembre de 2026, mientras que en el acumulado del año registraron una contracción del 1,3%. En tanto, los precios aumentaron 27,5% interanual.

Para Nielsen IQ, la caída del consumo estuvo impulsada principalmente por las bebidas, que registraron una contracción del 9,8% STRINGER - AFP

La caída del consumo estuvo impulsada principalmente por las bebidas, que registraron una contracción del 9,8%, como consecuencia de las bajas del 10,2% en las bebidas sin alcohol y del 8,7% en las alcohólicas. Los productos de cuidado personal y limpieza retrocedieron 4%, con disminuciones del 3,8% en cosmética y tocador y del 4,5% en limpieza del hogar y de la ropa.

Los alimentos registraron una caída del 3,2%, con retrocesos del 1% en golosinas, del 3,5% en alimentos básicos y del 4,3% en alimentos no básicos.

En el análisis por canales, el consumo en el canal moderno cayó 5,6% interanual en el bimestre agosto-septiembre, mientras que en los comercios tradicionales la baja fue del 8%. Los kioscos registraron una contracción del 9,1% y las farmacias y perfumerías, del 2,1%, mientras que los autoservicios independientes fueron la excepción, con un alza del 2,7%.