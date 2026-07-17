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Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en agosto, con el aumento confirmado

La asistencia estatal se ajusta en un 1,89%; cómo quedan los valores para el octavo mes del año

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El monto de agosto para la AUH
El monto de agosto para la AUHFreepik

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en agosto un incremento del 1,89%, producto de la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.

La AUH aumenta en un 1,89%
La AUH aumenta en un 1,89%

En agosto, se aplica un reajuste en la AUH del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 añosy cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

De cuánto es la AUH en agosto 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en agosto, con la actualización del 1,89%:

Tipo de AsignaciónMonto
Asignación Universal por Hijo
$120.675,30
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$392.935,68
Asignación por Embarazo
$120.675,30

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de la AUH de agosto 2026
Los montos de la AUH de agosto 2026Leandro Garcia - Anses

Quiénes reciben la AUH de agosto

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

  • Desocupado
  • Trabajador no registrado o sin aportes
  • Trabajador de casas particulares
  • Monotributista social

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Cómo presentar la Libreta AUH

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
  • Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
  • Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
  • Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
  • El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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