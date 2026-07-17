Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en agosto, con el aumento confirmado
La asistencia estatal se ajusta en un 1,89%; cómo quedan los valores para el octavo mes del año
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Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en agosto un incremento del 1,89%, producto de la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.
En agosto, se aplica un reajuste en la AUH del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 añosy cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.
De cuánto es la AUH en agosto 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en agosto, con la actualización del 1,89%:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$120.675,30
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$392.935,68
Asignación por Embarazo
$120.675,30
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Quiénes reciben la AUH de agosto
Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:
- Desocupado
- Trabajador no registrado o sin aportes
- Trabajador de casas particulares
- Monotributista social
La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
Cómo presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.