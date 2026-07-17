Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en agosto, con el aumento confirmado

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en agosto un incremento del 1,89%, producto de la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.

La AUH aumenta en un 1,89%

En agosto, se aplica un reajuste en la AUH del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 añosy cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

De cuánto es la AUH en agosto 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en agosto, con la actualización del 1,89%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $120.675,30 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $392.935,68 Asignación por Embarazo $120.675,30

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de la AUH de agosto 2026 Leandro Garcia - Anses

Quiénes reciben la AUH de agosto

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Cómo presentar la Libreta AUH