Mundial y retenciones: el detrás de escena del primer almuerzo de alto voltaje en la Exposición Rural

La primera foto empresaria de alto voltaje de la 138a. Exposición Rural de Palermo no se dio frente a las tribunas ni en un escenario. Ocurrió puertas adentro, alrededor de una mesa redonda donde confluyeron empresarios y referentes del denominado Grupo de los Seis (G6), invitados por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, para compartir un almuerzo. Sentados junto a Pino estuvieron, entre otros, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Aunque el contexto invitaba a especular sobre la economía, la relación con el Gobierno y los posibles anuncios del presidente Javier Milei durante el acto inaugural del próximo domingo 26 de julio en la Rural, el tema dominante terminó siendo el fútbol. "Se habló el 80% de la selección argentina y del fútbol, no de los partidos políticos“, resumió Weiss a LA NACION, al reconstruir el clima del encuentro en lo que fue el primer día de la Exposición Rural. La charla se dio luego del partido de la semifinal del Mundial, donde la Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) saluda a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) SRA

La conversación estuvo atravesada por la expectativa de cara a la final que disputará la Albiceleste en la Copa del Mundo, ante España, el próximo domingo. El tema monopolizó buena parte de la sobremesa y desplazó, al menos por un rato, las preocupaciones habituales del establishment empresario.

Hubo, de todos modos, espacio para hablar de la exposición. Según relató Weiss, Pino expresó su confianza en que la muestra vuelva a ser un éxito de convocatoria, como ocurre año tras año. “El presidente decía que esperaba tener un éxito importante de la exposición”, contó. Pero, inevitablemente, la política económica apareció sobre el final del almuerzo. Uno de los interrogantes giró en torno a si Milei aprovechará su presencia en Palermo para anunciar nuevas medidas para el agro, especialmente vinculadas con los derechos de exportación.

Los empresarios le preguntaron a Pino si él tenía expectativas de que Milei viniera con algún anuncio y, según relataron, dijo que no tiene ninguna información. “Siempre en estas reuniones se espera que el Presidente haga algún anuncio. Hizo hace poco uno en la Bolsa de Cereales con una baja de retenciones. Ojalá haga algún anuncio, pero no lo sabemos. Siempre está la expectativa”, agregó. La posibilidad de una nueva reducción de retenciones es uno de los temas que sobrevuela la exposición desde hace semanas y constituye una de las principales demandas del sector agropecuario.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el centro. Entre otros asistieron Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) SRA

Finalizado el encuentro, los integrantes del grupo participaron de una actividad organizada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), un espacio integrado por entidades empresarias y la Uocra que busca elaborar propuestas para el desarrollo de obras estratégicas en el país.

Weiss marcó la diferencia respecto de otros ámbitos de representación sectorial donde confluyen entidades con el fin de dar a conocer diferentes problemáticas. “El CPI es un centro de estudios para pensar. No reclamamos nada; eso será un problema de cada institución. Es un centro que propone qué es lo que hay que hacer en inversión en infraestructura“, describió.

El organismo nació a partir del Área de Pensamiento Estratégico de Camarco y reúne a las entidades del G6 junto con la Uocra para elaborar diagnósticos y definir prioridades en materia de infraestructura económica y social. La mirada, explicó, parte de un problema estructural: décadas de baja inversión pública y privada. “La Argentina lleva décadas de baja inversión en infraestructura. Tenemos escuelas en mal estado, hospitales públicos deteriorados, ferrocarriles que necesitan mejoras, rutas, transmisión de energía eléctrica y muchísimas otras necesidades”, manifestó.

Entre las prioridades que viene analizando el CPI aparecen los caminos rurales, una de las principales demandas del agro, además de la expansión de la conectividad mediante fibra óptica, el fortalecimiento de la red de transmisión eléctrica, las obras de agua y saneamiento, la modernización ferroviaria y la inversión en puertos. “Hay que priorizar por dónde empezar. El campo plantea, por ejemplo, los caminos rurales. También entendemos que sin conectividad es imposible el desarrollo del país”, sostuvo. Las propuestas elaboradas por el consejo se actualizan cada año con el objetivo de ponerlas a disposición del Gobierno actual y de las futuras administraciones.