Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en junio, con el aumento confirmado

Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en julio una actualización del 2,15%, en línea con el último índice inflacionario.

La AUH se ajusta este mes en un 2,15%

En julio se aplica una suba del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. De esta manera, las AUH del séptimo mes del año, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, aumentan respecto del valor de referencia del mes anterior.

De cuánto es la AUH en julio 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en julio, con la actualización del 2,15%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $118.436,84 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $385.646,95 Asignación por Embarazo $118.436,84

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los destinatarios de la AUH de julio 2026 LUIS ROBAYO - AFP

Quiénes pueden acceder al cobro de la AUH de julio

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Cómo presentar la Libreta AUH