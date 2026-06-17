Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en junio, con el aumento confirmado
La asistencia estatal se ajusta en un 2,15%; cómo quedan los valores para el séptimo mes del año
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Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que distribuye mensualmente la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en julio una actualización del 2,15%, en línea con el último índice inflacionario.
En julio se aplica una suba del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. De esta manera, las AUH del séptimo mes del año, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, aumentan respecto del valor de referencia del mes anterior.
De cuánto es la AUH en julio 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en julio, con la actualización del 2,15%:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$118.436,84
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$385.646,95
Asignación por Embarazo
$118.436,84
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Quiénes pueden acceder al cobro de la AUH de julio
Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:
- Desocupado
- Trabajador no registrado o sin aportes
- Trabajador de casas particulares
- Monotributista social
La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
Cómo presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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