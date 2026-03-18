PNC: cuál es el monto de las pensiones de la Anses en abril de 2026
Esta prestación tiene una suba del 2,90%; cuáles son los montos exactos en cada caso y a cuánto llega con la adición del bono previsional
- 3 minutos de lectura'
En abril de 2026, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) distribuye las PNC (Pensiones No Contributivas) con un incremento del 2,90%, en línea con el índice inflacionario más reciente.
De esta manera los titulares de las PNC verán reflejado este aumento en los haberes previsionales de abril, con una suba del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Como es habitual, las PNC se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.
Cuál es el monto de las pensiones en abril de 2026
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
PNC (Invalidez/Vejez)
$266.223,52
$70.000
$336.223,52
PNC (madres de siete o más hijos)
$380.319,31
$70.000
$450.319,31
PUAM
$304.255,44
$70.000
$374.255,44
Jubilación mínima
$380.319,31
$70.000
$450.319,31
Jubilación máxima
$2.559.188,81
-
$2.559.188,81
Cómo cobran el bono los titulares de PNC
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.
A quiénes les corresponde la PNC
De acuerdo a la información oficial, las Pensiones No Contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.
Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:
- Pensión No Contributiva por Invalidez
- Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos
- Pensión No Contributiva por Vejez
- Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)
Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
- 1
Cambios en la vacuna contra la aftosa: el campo se divide por una medida del Gobierno que promete bajar costos
- 2
Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 17 de marzo
- 3
“Hay mucha gente queriendo meterse”: subieron un 10% los precios en el triángulo de oro del mercado de campos
- 4
Unilever nombra a un nuevo un número uno en la Argentina