PNC: cuál es el monto de las pensiones de la Anses en abril de 2026

En abril de 2026, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) distribuye las PNC (Pensiones No Contributivas) con un incremento del 2,90%, en línea con el índice inflacionario más reciente.

Las PNC tienen un incremento del 2,90%

De esta manera los titulares de las PNC verán reflejado este aumento en los haberes previsionales de abril, con una suba del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Como es habitual, las PNC se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

Cuál es el monto de las pensiones en abril de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar PNC (Invalidez/Vejez) $266.223,52 $70.000 $336.223,52 PNC (madres de siete o más hijos) $380.319,31 $70.000 $450.319,31 PUAM $304.255,44 $70.000 $374.255,44 Jubilación mínima $380.319,31 $70.000 $450.319,31 Jubilación máxima $2.559.188,81 - $2.559.188,81

Cómo cobran el bono los titulares de PNC

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.

A quiénes les corresponde la PNC

De acuerdo a la información oficial, las Pensiones No Contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales.

Los destinatarios de las PNC ANSES

Actualmente, existen cuatro tipos de pensiones:

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Pensión No Contributiva por Vejez

Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)

Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?