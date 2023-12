escuchar

Entre las distintas reformas incluidas en el decreto 70/2023, que salieron hoy publicadas en el Boletín Oficial, hay todo un título destinado al sector aerocomercial, que el presidente Javier Milei anunció como la “implementación de la política de cielos abiertos”.

En concreto, el DNU deroga y modifica decretos y leyes para facilitar el ingreso de más líneas aéreas, lo que es celebrado por el sector. Pero también señalan que las modificaciones no implican que las compañías vengan automáticamente por dos factores principales: la alicaída demanda por el deterioro del poder adquisitivo y el rol de Aerolíneas Argentinas, que es visto por muchas como un competidor desleal.

Consultado por LA NACION, Diego Fargosi, socio de Fargosi Abogados, destacó, en principio, la modificación del Código Aeronáutico, por la cual se elimina el mecanismo de la audiencia pública para otorgar rutas aéreas, un sistema que, según él, podía resultar en un muro para nuevos operadores, ya que, si el Estado no convocaba a audiencia, no se podía acceder al mercado.

Milei promete cambiar el sector aerocomercial con una profunda desregulación. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Por otro lado, subrayó la derogación del decreto 1654/2002 que permitía establecer bandas tarifarias. Cabe recordar que el gobierno saliente de Alberto Fernández intentó restablecerlas con foco en los precios mínimos, lo que en su momento fue leído como una jugada en favor de Aerolíneas Argentinas y en detrimento de las low cost.

“Lo más importante de las reformas es que evitan que el Estado use herramientas como la ley N° 19.030, la audiencia pública y las bandas tarifarias, que casi vuelven, para que el mercado no tenga nuevos jugadores”, afirmó.

En este sentido, una fuente que estuvo ligada a la “revolución de los aviones”, como se conoció a la política aerocomercial del gobierno de Mauricio Macri, también resaltó una modificación al Código Aeronáutico que permite el ingreso de más compañías extranjeras porque no exige que la mayoría de los accionistas sean argentinos.

“La normativa establece que el domicilio de la empresa debe estar en la República Argentina, que el control y la dirección de la empresa deben estar en manos de personas con domicilio real en el país y que, si se trata de una sociedad de personas, la mitad más uno por lo menos de los socios deben ser argentinos radicados y poseer la mayoría del capital social. Pero se sacó el artículo por el cual, si se trata de una sociedad de capitales, la mayoría de las acciones deberán pertenecer a argentinos con domicilio real en la República”, explicó.

En este sentido, dijo que lo de Milei sería como una revolución de los aviones a la inversa, ya que el Gobierno de Macri partió de una desregulación en la práctica -con el impulso de las low cost y el aeropuerto de El Palomar-, pero no tocó la legislación, mientras que el libertario inicia con cambios en las leyes.

De acuerdo con diversas fuentes del sector, la desregulación aeronáutica no implica automáticamente una mayor inversión. Las líneas aéreas extranjeras llegarían al país si el ingreso es sencillo, hay demanda potencial y cambia el rol de Aerolíneas Argentinas. No les cae bien el hecho de tener un “competidor fundido” al que el Estado le inyecta recursos. Lo toman como competencia desleal.

Otro abogado del sector dijo que la pregunta es cuán rápido van a querer entrar jugadores como Gol, Sky o Avianca si el DNU se puede revertir, al tiempo que faltan los requisitos para que operen en el país. Por último, también insistió en la magra situación económica del país. “Actualmente, hay un proceso de concentración de la aviación en el mundo y no veo que vengan a abrir este mercado porque además en la Argentina no se gana plata, sino que se pierde. Está tan deprimida la economía que los tickets no alcanzan a retribuir su costo y, en vez de poner aviones, las empresas los están sacando. No te sirve de nada haber levantado la barrera si económicamente no tenés un beneficio”, concluyó.

