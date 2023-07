Ayudado por la versión sobre un acuerdo con el FMI, el Banco Central hizo la mayor recompra de reservas en más de un mes

INTERVENCIÓN DEL BCRA EN EL MULC



Hoy el BCRA compró u$s 62M y además, vendió yuanes por CNH 66M. Ello supone una intervención neta compradora por u$s 53M.



Es la primera compra neta de Julio, con ventas acumuladas mensuales de u$s 900M. pic.twitter.com/CM1hdoGgPl