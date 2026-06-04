Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 4 de junio, minuto a minuto
La divisa oficial cerró este miércoles a $1460 para la venta; en tanto, el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1410,00Venta$1460,00
Dólar blue
Compra$1415,00Venta$1435,00
Dólar tarjeta
Venta$1898,00
Dólar CCL
Venta$1506,11
Dólar MEP
Venta$1454,12
Dólar mayorista
Venta$1438,50
Euro
Compra$1615,00Venta$1715,00
El dólar oficial minorista cerró este miércoles 3 de junio a $1460 para la venta. Por su parte, el dólar blue escaló a los $1435 para la misma operación.
A qué hora cierra el dólar
La cotización del dólar oficial, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cierra los días hábiles a las 15, dado que funciona en horario bancario. Por su parte, el dólar blue al pertenecer al mercado ilegal , no tiene apertura y cierre definidos de forma oficial. Sin embargo, esta cotización paralela suele terminar la ronda cambiaria entre las 15 y las 16.
¿A cuánto cotiza el real?
Según el Banco Nación, la moneda brasileña se comercializa este jueves a $282 para la compra y $297 para la venta.
A cuánto cotiza el euro blue
La moneda europea se vende ahora en el mercado paralelo a $1653,57.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cotizan los dólares financieros
- Dólar MEP: $1441,36
- Dólar CCL: $1505,73
A cuánto cerró el dólar ayer
La divisa oficial cerró este miércoles 3 de junio a $1460 para la venta.
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