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Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 4 de junio, minuto a minuto

La divisa oficial cerró este miércoles a $1460 para la venta; en tanto, el dólar blue se ubicó en $1435 para esa operación

A cuánto está el dólar hoy
A cuánto está el dólar hoy

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial minorista cerró este miércoles 3 de junio a $1460 para la venta. Por su parte, el dólar blue escaló a los $1435 para la misma operación.

A qué hora cierra el dólar

La cotización del dólar oficial, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cierra los días hábiles a las 15, dado que funciona en horario bancario. Por su parte, el dólar blue al pertenecer al mercado ilegal , no tiene apertura y cierre definidos de forma oficial. Sin embargo, esta cotización paralela suele terminar la ronda cambiaria entre las 15 y las 16.

¿A cuánto cotiza el real?

Según el Banco Nación, la moneda brasileña se comercializa este jueves a $282 para la compra y $297 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue

La moneda europea se vende ahora en el mercado paralelo a $1653,57.

A cuánto cotiza el euro
A cuánto cotiza el euroValentina Petrova - AP

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cotizan los dólares financieros

  • Dólar MEP: $1441,36
  • Dólar CCL: $1505,73
A cuánto cotiza el dólar financiero
A cuánto cotiza el dólar financieroLA NACION

A cuánto cerró el dólar ayer

La divisa oficial cerró este miércoles 3 de junio a $1460 para la venta.

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