Banco de Valores absorberá Portfolio Personal Inversiones

El Banco de Valores (VALO) y PP Inversiones S.A. (PPI) anunciaron hoy la firma de un acuerdo vinculante para llevar a cabo un proceso de fusión por absorción en el que la primera sociedad será la absorbente, una operación con la que buscarán una “combinación estratégica de fortalezas altamente complementarias”, explicaron al difundir el comunicado confirmando el entendimiento.

Sostienen allí que la operación “articula la posición de VALO como Banco corporativo integral, líder en custodia de fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y banca de inversión corporativa, con la plataforma digital y la capacidad de análisis e información, el asesoramiento cercano que PPI ha desarrollado a lo largo de sus más de 25 años de trayectoria y el Supermercado de Fondos Comunes de Inversión (FCI) de arquitectura abierta más completo de la industria financiera”.

El comunicado al mercado Compumar

Agregaron que el acuerdo responde a una visión compartida de crecimiento que busca sumar a la solidez de VALO “una infraestructura digital y comercial probada en los segmentos minorista (retail), gestión patrimonial (wealth management), empresas e instituciones”.

La unión entre ambas partes, gestada tras un trabajo de KPMG, se habría sellado en una suma que se ubicaría entre los 20 y 25 millones de dólares, según fuentes del mercado, y no incluirá Novus Asset Management, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión vinculada a los accionistas de PPI, aunque sí a la adquisición de PP Servicios de Pagos S.A., una entidad registrada como proveedor de servicios de pago (PSP).

“Esta integración estratégica representa un paso transformador en nuestra propuesta de valor. La incorporación de PPI, su tecnología escalable, su reconocido management y su trayectoria en el asesoramiento personalizado a diferentes segmentos de cliente complementa de manera directa el liderazgo de VALO en el segmento corporativo y bursátil”, señaló Cristian Navarro, CEO de Banco de Valores S.A.

De izquierda a derecha: Alejandro Dillon (Socio Fundador de Columbus), Juan I. Nápoli (Presidente de VALO), Norberto Mathys (Vicepresidente y CEO de VALO), Raúl Lynch (Partner de Columbus), en una operación sellada hace más de un año

“Estamos iniciando un nuevo ciclo de crecimiento institucional. La consolidación del mercado de capitales argentino ya no es un debate teórico; es una realidad que exige escala, tecnología y solvencia. Por eso, este paso estratégico representa la evolución natural de nuestra propuesta, combina y potencia lo mejor de dos instituciones con décadas de trayectoria y se traduce, para nuestros clientes, en una oferta integral de financiamiento y productos más robusta, respaldada por el mismo equipo y la cercanía de siempre en cada decisión financiera“, afirmó a su vez Paula Premrou, CEO y Presidente de PP Inversiones S.A.

Ambas partes aseguraron que a lo largo de este período de transición continuará sin cambios la atención habitual a sus clientes. “Los clientes de cada entidad mantendrán sus cuentas comitentes, sus plataformas transaccionales habituales y el contacto directo con sus ejecutivos y asesores de confianza, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones administrativas adicionales. Todas las tenencias y activos permanecen debidamente custodiados bajo el marco regulatorio vigente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Caja de Valores S.A.”, explicaron.

El proceso terminará una vez se superen “las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de las respectivas Asambleas de Accionistas y la obtención de las conformidades y autorizaciones regulatorias por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otras”, algo previsto que suceda durante el transcurso de 2027.