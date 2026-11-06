La inflación en octubre en la Ciudad volvió a acelerarse y llegó al 1,9%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires tuvo en octubre su segundo mes consecutivo de aceleración, y llegó al 1,9%, con impulso en los alimentos (2,2%), las tarifas (2,2%) y los precios estacionales, que volvieron a acelerarse (3,3%).

Con el dato de octubre, el IPC porteño registró la segunda suba consecutiva de 0,1 puntos porcentuales, luego de registrar en septiembre la misma escalada. Así, acumula una variación del 32,5% interanual y del 26,1% en lo que va de 2026.

El dato está en línea con las proyecciones de estimaciones privadas, que marcan que el alza del costo de vida en el mes se mantuvo estable, entre 1,8% y el 2%. El número nacional del Indec se conocerá el jueves 12, a las 16.

Las verduras fueron uno de los principales componentes de la suba de los alimentos en octubre. Daniel Basualdo

En octubre, según el informe del Idecba (Instituto de Estadística y Censos de Buenos Aires), los alimentos aumentaron 2,2% (31,7% interanual), y explicaron 0,38 puntos del índice.

En el mes hubo especial impacto en el segmento de verduras, tubérculos y legumbres (12,9%) y, pan y cereales (1,8%) y carnes y derivados (0,8%). En tanto, hubo una baja entre las frutas (-3,2%),

Otro de los rubros con ajuste más relevante fue el de Vivienda y tarifas, que también aumentó en promedio un 2,2% (37,8% interanual, la segunda mayor variación entre las 13 categorías que componen el índice), y explicó 0,45 puntos de la inflación de octubre.

También aumentó un 2,2% en promedio el rubro salud (33,4% interanual), y explicó 0,21 puntos porcentuales del IPC porteño en octubre. En esta categoría, impactó especialmente el ajuste aplicado en las cuotas de la medicina prepaga.

Otras categorías con ajuste por encima del promedio fueron recreación y cultura (2,8%) y el segmento de cuidado personal y protección social (2,8%).

La inflación porteña de octubre mostró la particularidad de que hubo la misma variación en promedio (1,9%) entre los bienes y los servicios, cuando estos últimos habitualmente registraban ajustes mayores.

Con respecto a septiembre, hubo aceleración en los bienes (habían dado 1,6%) y desaceleración en servicios (habían dado 2%).

Y es un factor relevante en la medición del IPC porteño, que se elabora con una canasta más actualizada que la del Indec, con mayor relevancia del rubro de servicios en la medición.

Los precios regulados aumentaron un 1,8% (se desaceleraron 0,3 puntos frente al mes pasado), pero los estacionales se aceleraron 1 punto y llegaron al 3,3% en el mes.

Así, la inflación núcleo, que excluye a estos dos últimos componentes, escaló 0,1 puntos y llegó al 1,8% en el mes.