Bausili planteó el desafío de pasar de la estabilidad al crecimiento

Durante años, hablar de política económica en la Argentina fue hablar de cómo evitar la próxima crisis, cómo financiar el próximo déficit o cómo protegerse de la próxima aceleración inflacionaria. Con esa idea abrió el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, que se realizan durante dos días en el Palacio Libertad. “Es bastante más estimulante empezar a discutir cómo crecer”, dijo.

El encuentro, que este año se titula “Crecimiento, productividad e inflación”, tuvo una convocatoria que sorprendió a los propios organizadores. Según contó Bausili, un evento que tradicionalmente atraía entre 300 y 400 personas llegó esta vez a más de 2000 inscriptos confirmados.

Para el titular del BCRA, la Argentina atraviesa “una transformación muy profunda”.

“Los avances contundentes del proceso de estabilización nos dan hoy la oportunidad de extender la mirada hacia los fundamentos de largo plazo del desarrollo”, dijo en un discurso de menos de siete minutos. Y planteó la pregunta que guía las jornadas: cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad.

“Estabilizar requiere disciplina, consistencia y credibilidad. Crecer sostenidamente requiere todo eso, pero además requiere inversión, innovación, mejores mercados financieros, reasignación de recursos y, fundamentalmente, aumento de productividad”, sostuvo.

En ese marco, Bausili se detuvo en el concepto de “destrucción creativa”, que suele pensarse como el resultado de la innovación —una nueva tecnología o empresa que desplaza a la anterior—. Según planteó, las reformas también pueden generar las condiciones para que ocurra, al remover las barreras que impedían que una empresa nueva compitiera o que una inversión fuera rentable. El desafío, dijo, es que esa transformación produzca “más inversión, más productividad, mejores empresas, nuevos empleos”.

Bausili dijo que el desafío es que la transformación produzca “más inversión, más productividad, mejores empresas, nuevos empleos”.

Entre los temas que se discutirán mencionó la tokenización, la inteligencia artificial y cómo lograr que el ahorro de los argentinos financie proyectos en el país, además de cómo construir instituciones que permitan que todo eso “pueda persistir y estar protegido en el tiempo”. El esquema de las jornadas, explicó, se basa en aprender de quienes miran estos problemas desde distintos lugares, desde la academia que estudia por qué algunos países crecen durante períodos extraordinariamente largos hasta quienes tuvieron que resolverlos en la práctica. “Preguntémosles qué aprendieron, qué harían distinto, qué errores evitarían”, pidió al auditorio.

Antes de dar paso al primer panel, Bausili hizo un “pedido parroquial”. Explicó que la sala La Ballena Azul está pensada para eventos más cortos y no para un uso tan intenso como el de estas dos jornadas, y pidió a los asistentes que ayudaran a cuidarla y respetaran la regla de no ingresar alimentos ni bebidas. El contraste estaba a pocos metros, en los baños, sin papel e inundados.

Entre los oradores se cuenta el premio Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion y habrá paneles sobre las experiencias de Grecia, Australia, Chile y Noruega. “La estabilidad no es el final de ese recorrido, es la plataforma que nos permite empezar a transitar su parte más interesante”, concluyó.