Los 15 casos más innovadores del año

Ser un distinto cuando el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Animarse a romper lo que funciona, incluso cuando todo parece ya descubierto. No tener miedo al error; avanzar con él.

En la era de la inmediatez, donde la incertidumbre es parte del juego, hay líderes que eligen no quedarse atrapados en la trampa de la rentabilidad. Corren límites, piensan más allá y crean compañías que rompen moldes y, en algunos casos, hasta fundan nuevas industrias. Son distintos y tienen la claridad de que la innovación se siembra con curiosidad, coraje y resiliencia.

Estos son los 15 casos más innovadores de la Argentina. Compañías que corren los límites, brillan en el mundo y fueron reconocidas por su osadía en el Premio a la Innovación que desde hace seis años organiza VISA y LA NACION.

1 Federico Lauria (Dale Play)

Federico Lauria tiene un perfil bajo inversamente proporcional al fenómeno global de sus artistas. Oriundo de Banfield, hizo de la escucha activa y la curiosidad una fórmula para romper los moldes de la industria del entretenimiento. Su camino arrancó en plena crisis de 2001, en una combi para vender shows en discotecas donde filmaba, repartía discos y sumaba más deudas que entradas vendidas.

Veinticinco años después, ese chico que aprendió los códigos del espectáculo gracias a los músicos que conoció por su papá y heredó de su madre el valor del esfuerzo, lidera una usina cultural que exporta talento al mundo. Bajo la filosofía del not work —el trabajo entendido como disfrute y crecimiento personal—, fundó Dale Play, un “organismo vivo” en el que se respira el pulso de las nuevas generaciones y donde figuras como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Milo J se sienten como en su propia casa.

“Conocí a esta generación de artistas que marcó un quiebre y tendió un puente generacional. Hay mucho que aprender de ellos, de pensar más en el bien común que en el individual”, destaca Lauria, quien impulsa desde festivales de folclore junto a Milo J hasta fenómenos genuinos como el vínculo entre Bizarrap y Franco Colapinto.

Con un ojo clínico que lo llevó a traer a Bad Bunny en 2015 y a descubrir al propio Duki, Lauria expandió los límites del negocio tradicional. Transformó a su compañía en un paraguas integral: es sello discográfico, agencia de management, promotora de conciertos, desarrolladora de marcas de belleza, moda y electrónica, y propietaria de teatros y estadios. Los números respaldan su osadía: solo en 2025 realizó más de 420 shows en 87 ciudades, gestiona a más de 100 artistas, opera en 18 países y supera las 30.000 millones de visualizaciones en streaming.

Convencido de que desde la Argentina se pueden crear referentes globales, su visión, tenacidad y creatividad fue elegido como el empresario del Año y su creación, Dale Play se quedó con el máximo galardón: el premio oro a la Innovación.

2 Leticia Fenoglio (Rapanuí)

Leticia Fenoglio es la arquitecta detrás de la expansión internacional de Franui, un “invento” argentino que conquista el mundo. Nieta de inmigrantes italianos e hija de Diego Fenoglio —creador de Rapanui y la mente detrás de la receta original—, es parte de la tercera generación de una familia con más de siete décadas de tradición chocolatera. Y la mujer que a fuerza de intuición y tenacidad, logró que el Franui - “Fra”, de frambuesa, y “nui”, de Rapanui- se transformara en una marca global que ya se vende en 72 países y aspira a llegar a 190.

Leticia Fenoglio, la artífice de las Franuí y su expansión por el mundo Hernan Zenteno - La Nacion

Su apuesta fue tan osada como visionaria: en 2018, antes de haber vendido siquiera un pote en el exterior, desembolsó €3,5 millones para levantar una fábrica en Valencia con el objetivo de abastecer a toda Europa. Poco después, en plena pandemia y frente al rechazo inicial de compradores que no terminaban de entender qué era exactamente esa frambuesa bañada en chocolate, derribó prejuicios hasta abrir mercados tan diversos como Rumanía, Israel, Marruecos, Singapur y Suiza.

El crecimiento de la compañía refleja la magnitud de ese salto: pasaron de ser 60 personas en 2013 a emplear a 1600 colaboradores en la Argentina (donde ya suman 17 locales) y 400 en Europa. “Sabíamos que iba a ser un éxito, pero no nos habíamos dado cuenta de que habíamos creado una nueva categoría de producto”, destaca la empresaria que fue elegida como la más innovadora del año.

3 Shorta

En la intersección entre la industria del entretenimiento, las nuevas narrativas móviles y la inteligencia artificial, Shorta es uno de los proyectos más disruptivos del ecosistema creativo argentino. Impulsada por Armando Bo, Tomás Escobar —creador de Cuevana— y Ariel Arrieta, la compañía es la primera plataforma de streaming argentina dedicada a las microseries en formato vertical, funcionando además como una incubadora digital para promover, producir y difundir historias diseñadas exclusivamente para la pantalla del celular, más conocidas como microdramas o shorticals.

Se trata de episodios de entre uno y tres minutos que apelan a emociones universales, ganchos inmediatos (hooks) y suspenso constante (cliffhangers). Un negocio impensado hace unos años que combina el oficio cinematográfico con el lenguaje de los creadores de contenido digital y un esquema de monetización flexible que integra opciones gratuitas, publicidad y micropagos por episodio. Frente a los tiempos y costos de la producción tradicional, este modelo apuesta por la agilidad, con rodajes de apenas seis o siete días y ciclos totales de tres meses.

Ariel Arrieta

“Es muy admirable el trabajo de los actores, actrices y productores que apuestan por este nuevo formato y deciden innovar en la industria, tanto en la manera de producir contenido, utilizando inteligencia artificial. Con estas innovaciones, estamos desarrollando una nueva industria para una comunidad que consume ficción en formato vertical”. reflexionó Arrieta al recibir el premio que reconoció a su proyecto como emprendimiento innovador.

4 Brubank

Juan Bruchou trabajó durante años en el mundo de la banca tradicional pero en 2019, cuando fundó Brubank, se propuso desafiar las reglas tradicionales de esa industria con una premisa clara: construir una experiencia 100% digital, simple y transparente. Un recorrido que llevó a que la compañía sea distinguida por su innovación financiera en medios de pago y ciberseguridad, una categoría que reconoce a las compañías que lideran la transformación tecnológica en los servicios financieros, los nuevos hábitos de consumo y los medios digitales de intercambio.

Bruchou identificó una barrera estructural en el mercado local: millones de trabajadores independientes, jóvenes estudiantes y adultos mayores quedaban marginados del financiamiento formal simplemente por carecer de historial crediticio.

Juan Bruchou, fundador y CEO de Brubank

La respuesta tecnológica a ese cuello de botella llegó con el lanzamiento de la tarjeta de crédito Open, de las que ya emitió casi 100.000 plásticos. Mediante un mecanismo ágil que permite depositar dólares en la cuenta como respaldo con un solo clic, los usuarios acceden de forma inmediata a una línea de crédito sin necesidad de contar con antecedentes bancarios previos. “El objetivo es poder otorgarles la mayor cantidad de crédito posible y, lo más importante, hacerlo en condiciones favorables y con tasas convenientes”, destacó Bruchou, quien busca democratizar el acceso a herramientas financieras.

5 Roberto Souviron (Active Learning)

Roberto Souviron revolucionó la industria del turismo regional con la creación de Despegar en 1999 pero fue por más: decidió volcar toda su experiencia tecnológica y capacidad de gestión hacia uno de los desafíos más estructurales de la sociedad: la educación. Emprendedor de raza, en 2012, “Robby” Souviron decidió darle un giro a su carrera profesional y fundó Active Learning, una red de escuelas privadas de bajo costo. Ese mismo año fundó el colegio María de Guadalupe, reconocido por World’s Best Schools como el mejor del mundo en colaboración con la comunidad. Es una escuela que brinda educación de alto nivel para chicos en contextos de vulnerabilidad y que aplica una metodología basada en que los aprendizajes y la inteligencia se construye con el tiempo. Sus iniciativas vinculadas con la educación lo llevaron a ser reconocido como actor social innovador.

Consciente de que el desarrollo depende del talento humano, un capital que solo existe si previamente hubo una formación sólida y apalancándose en la tecnología y en procesos escalables, desarrolló Active Class, una metodología pedagógica diseñada para potenciar el rol de los docentes y desplegar el potencial de cada alumno. Convencido de que con el esfuerzo se puede ser un poco mejor cada día y abrazar los desafíos con una mirada distinta, Souviron es presidente de Argentinos por la Educación, una organización cuyo objetivo es transformar y mejorar la calidad, la equidad y la cobertura del sistema educativo del país.

Roberto Souviron FABIAN MALAVOLTA

“Si podía aportar mi granito de arena, quería hacerlo en educación”, reconoce el emprendedor serial con un don para combinar eficiencia operativa y sensibilidad humana en un proyecto demuestra que la innovación bien aplicada puede transformar oportunidades desde la base.

6 Satellites on fire

Lo que empezó como una inquietud adolescente en las aulas de la escuela secundaria, cuando su fundador tenía apenas 16 años, terminó convirtiéndose en una de las soluciones tecnológicas con mayor impacto ambiental y social nacidas en la Argentina. Satellites on Fire es una plataforma creada para la detección temprana de incendios forestales que hoy monitorea 92 millones de hectáreas en 21 países y asiste a más de 70.000 usuarios en todo el mundo.

Para lograrlo, el sistema combina imágenes térmicas satelitales —con una frecuencia de actualización de pocos minutos—, cámaras instaladas en terreno, datos meteorológicos e imágenes de drones. Todo ese caudal de información alimenta un modelo propio de inteligencia artificial capaz de identificar focos de calor incipientes y proyectar su propagación. “Logramos detectar la velocidad con la que el fuego avanza antes de que los equipos de emergencia puedan intervenir”, explica Franco Rodríguez Viau, cofundador y quien lidera la empresa con apenas 22 años. Agrega que apenas se detecta una anomalía, la plataforma envía alertas en tiempo real a través de WhatsApp, SMS y correo electrónico.

Franco Rodríguez Viau, de Satellites On Fire

Lejos de concebir la tecnología como un fin en sí mismo, el propósito detrás del desarrollo apunta directamente al impacto humano y ecológico. “Innovar, pensar distinto, salir de la caja, buscar nuevas soluciones y encontrarle la vuelta a los problemas fue fundamental para ayudar a organizaciones, bomberos y gobiernos de tantos países. Para nosotros, innovar significa ayudar y salvar vidas, proteger la biodiversidad y cuidar casas”, sintetiza el creador del proyecto, uno de los ganadores en la categoría Innovación en Nuevas Tecnologías.

7 Alan Aurich (Havanna)

Lleva más de dos décadas en Havanna y al frente de la compañía nacida en Mar del Plata. Alan Aurich fue distinguido como CEO Innovador del año por su espíritu inquieto y capacidad para sorprender en una de las industrias más competitivas. En 2015 detectó cambios en los hábitos alimentarios —que mostraban una caída en el consumo de harinas y azúcares— y lejos de quedarse quieto impulsó la diversificación sin descuidar la experiencia.

Así surgieron líneas pensadas para personas con diabetes, celíacas y consumidores veganos, y pronto promete una propuesta con proteínas. En paralelo, supo capturar la conversación digital y enamorar a las nuevas generaciones con lanzamientos audaces que se volvieron fenómenos virales, como el alfajor con sal marina y doble chocolate o las “coronitas Dubái”. Además, bajo su liderazgo, la firma consolidó su modelo de franquicias que hoy supera los 500 locales en el mundo, muchos de ellos en lugares impensados como Estados Unidos e incluso Taiwán. Sin embargo, su mayor diferencial está en haberse animado a desafiar la zona de confort de un “negocio tradicional”.

Alan Aurich FABIAN MALAVOLTA

“Ahora se lanzan dos alfajores nuevos en el mercado todas las semanas; el desafío es cómo volvemos a posicionarnos por encima del resto y cómo nos diferenciamos”, sintetiza su filosofía el ejecutivo que, con visión comercial y audacia creativa, pudo demostrar que incluso los clásicos más arraigados pueden reinventarse sin perder su esencia.

8 Ganga Home

De un pequeño garaje en Los Polvorines, vendiendo cafeteras por internet en pleno 2020, a desembarcar con una megatienda de 2000 metros cuadrados en el shopping DOT para ocupar el emblemático espacio que dejó vacante Falabella. Ese vertiginoso recorrido es el que llevó a Ganga Home, el emprendimiento fundado por Araceli Arriola y Jonatan Feit, a quedarse con uno de los premios en la categoría Reinvención del Negocio, un galardón que distingue a las compañías capaces de leer el contexto, adaptarse y transformar su escala frente a las nuevas reglas del mercado.

Bajo el concepto de “lujo accesible”, la marca logró revolucionar el rubro de la decoración y la blanquería en el país. En un año caracterizado por un consumo retraído, las ventas se dispararon 800%. El secreto de semejante expansión no estuvo únicamente en el producto, sino en una conexión genuina con su audiencia: el propio nombre de la empresa fue elegido por su comunidad digital cuando apenas contaban con 5000 seguidores en redes sociales, un ecosistema que hoy supera los tres millones de personas.

Diego Pérez, CFO de Ganga Home Fabian Malavolta

En el camino también atravesaron una crisis de crecimiento que la dupla fundadora capitalizó con transparencia. En los inicios, la demanda desbordó su capacidad operativa al punto de acumular demoras de hasta 30 días en las entregas; lejos de ocultarlo, comunicaron el problema con cercanía y convirtieron esa fragilidad en un vínculo de confianza inquebrantable con sus seguidores. Con nuevos locales en carpeta y el objetivo de consolidar una planta de producción propia en el país, los emprendedores sueñan con convertirse en uno de los grandes jugadores del retail nacional.

9 Georgalos

Es una empresa familiar con más de ocho décadas de historia. El Grupo Georgalos es un caso que demuestra que el tiempo no es una barrera a la hora de innovar y que la reinvención permanente sin resignar su identidad es posible. Con siete plantas industriales en funcionamiento —cuatro dedicadas a alimentos, dos al sector agroindustrial y una especializada en packaging que también abastece a terceros—, el grupo logró construir un ecosistema eficiente.

Esta integración vertical le permite controlar la cadena de valor desde la materia prima hasta el envase final logrando mejores costos y velocidad para responder a las demandas del consumo. Además, en los últimos años, la firma ejecutó un plan de adquisiciones en el segmento de cacaos y chocolates que tuvo su punto más emblemático en 2022, con la recompra de Mantecol, Bazooka y Palitos de la Selva. Devolver estas marcas icónicas a manos de los fundadores fue una jugada estratégica que permitió revitalizar categorías tradicionales.

Miguel Zonnaras. Georgalos

“Estamos contentos por dos motivos. El primero es ocupar un lugar protagónico en el mercado. Cuando mi abuelo imaginó este proyecto, soñó con una empresa que tuviera siempre un papel activo en la vida de los consumidores. El segundo es el camino recorrido por las distintas generaciones: mi tío, en una etapa de mucha reconversión, y hoy la tercera generación, que logró consolidar una etapa de profesionalización de la empresa. Y por muchos proyectos más”, destacó Miguel Zonnaras, presidente del Directorio y accionista de la compañía.

Esa combinación de legado, agilidad y gestión moderna fue la razón por la que la empresa ganó el premio a la innovación en la categoría Reinvención del Negocio.

10 EmpeSares

Cuando el dolor más profundo se transforma en propósito, la innovación deja de medirse en balances financieros para convertirse en una herramienta capaz de salvar vidas. Ese es el espíritu detrás de EmpeSares, la organización civil creada por Jess Browne que recibió el reconocimiento en la categoría Innovación al Servicio de la Comunidad por su trabajo en salud mental y acompañamiento frente al suicidio.

El nombre del proyecto sintetiza su razón de ser: una palabra inventada que une empezar con pesar. La iniciativa nació a partir de una tragedia personal que partió la vida de su fundadora en dos. En abril de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia, Browne recibió la noticia de que su hijo Ignacio se había quitado la vida. Entre las cartas que dejó, había un pedido tan desgarrador como lúcido: que su historia se contara con la verdad y que no se escondiera lo sucedido.

Jesica Browne (Empesares)

Con el corazón roto pero decidida a honrar ese mandato, Browne transformó su duelo en una causa colectiva. Lo que comenzó como un desahogo escrito en redes sociales evolucionó rápidamente hacia una red de contención concreta para cientos de miles de personas que transitaban en silencio la depresión, la pérdida y la falta de respuestas. Hoy, EmpeSares crea espacios grupales y gratuitos de escucha y apoyo emocional para familiares y sobrevivientes, todos guiados por profesionales de la salud mental.

Al recibir el galardón, Browne destacó el desafío de abordar una problemática históricamente rodeada de silencio y estigma. “Nunca hubiese querido ganar este premio, pero siento que, con él, Ignacio y su memoria siguen vivos. Yo empecé compartiendo mi duelo y eso terminó generando algo que hoy salva vidas y nos permite hablar de un tema del que era importante hablar”. Su historia demuestra que poner la verdad en palabras y abrir espacios de escucha a tiempo puede marcar la diferencia.

11 Javier Zanetti (Fundación Pupi)

Javier “Pupi” Zanetti ha construido un legado de liderazgo e integridad que trasciende las fronteras del fútbol. A través de la Fundación P.U.P.I., creada junto a su esposa Paula en 2001, el exfutbolista fue distinguido como Actor Social Innovador por su compromiso sostenido en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Nació entre las adversidades económicas de Dock Sud —donde a los 13 años ayudaba a su padre a picar paredes, repartía leche y atendía una verdulería— y nunca olvidó sus raíces. En plena crisis argentina de 2001, decidió transformar su sensibilidad frente a la realidad del país en una herramienta concreta de cambio. Desde hace 25 años, la organización sin fines de lucro trabaja de manera ininterrumpida en la protección integral de los derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y trabajando la contención en cuatro ejes fundamentales: nutrición, salud, educación y desarrollo social.

Javier Zanetti Pablo Aharonian

“Asumimos esta responsabilidad y la medimos a través de la felicidad de los chicos y de lo que nos cuentan quienes trabajan con ellos, de los progresos que hacen y de las ganas que tienen de ir por un futuro mejor. Eso es lo más importante y siempre le digo a los jóvenes que nunca dejen de soñar”, reflexionó el ex jugador de fútbol desde Milán.

También resaltó que el trabajo en equipo es fundamental. “Eso lo traje de lo que fue también mi experiencia como jugador de fútbol y lo transmito a la gente que trabaja conmigo día a día en la fundación”, reconoció. Ante la pregunta de cuán importante es nivelar la cancha, resaltó que es fundamental. “Nosotros, por el rol que ejercemos, tenemos que tener una visión de 360 grados. Seguir a todas estas familias durante un camino con dificultades que siempre están y nos terminan haciendo más fuertes”, profundizó e invitó a la gente a acompañarlos en el proyecto. Definió a la Fundación como una “gran familia”.

12 Drops Agro

Durante años, pulverizar campos implicó convivir con márgenes de error que impactaban tanto en los costos del productor como en el ambiente, uno de los desafíos cotidianos que enfrentan quienes producen alimentos. Para atacar ese problema de raíz, Juan Cenzon creó Drops Agro, una AgTech de Marcos Juárez, Córdoba,que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la producción agrícola.

Juan Cenzon, fundador de Drops Agro Fabian Malavolta

La empresa, una de las ganadoras de la categoría Innovación en Nuevas Tecnologías, representó mucho más que un galardón: significó la validación de que desde Córdoba es posible crear un proyecto capaz de competir en las grandes ligas. La convicción de sus impulsores fue clara desde el inicio: para que el campo argentino diera un salto real hacia el futuro, no alcanzaba con adoptar tecnología importada; era necesario diseñarla localmente, entendiendo cada variable del lote. “Las soluciones devuelven previsibilidad y eficiencia al productor, demostrando que la innovación más genuina nace cuando el conocimiento profundo del territorio se cruza con la ciencia de datos”, sintetiza el emprendedor.

13 Gurpi

En un mercado laboral en el que la economía de plataformas gana protagonismo, acceder a una herramienta de trabajo básica como una moto o un auto suele convertirse en un obstáculo para quienes no pueden acceder a un crédito bancario. Frente a esa barrera, los hermanos Juan Manuel y Tomás Manfron crearon Gurpi, la fintech que logró combinar financiamiento con una operación de retail propia para acompañar a riders y conductores de aplicaciones en la adquisición de sus vehículos.

Juan Manuel Manfroni, de Gurpi FABIAN MALAVOLTA

La innovación que implementaron los entrepreneurs es su mirada sobre el riesgo crediticio. En lugar de evaluar únicamente el pasado financiero de los solicitantes, desarrollaron un modelo alternativo basado en tecnología aplicada al dato que analiza el desempeño laboral real y la capacidad futura de generación de ingresos. De este modo, convierte la actividad cotidiana en las plataformas en un activo verificable que habilita el acceso al crédito formal.

La historia detrás del emprendimiento refleja la misma resiliencia de los trabajadores a los que hoy asiste. “Cuando empezamos como empresa, sufrimos lo mismo que nuestros clientes: no teníamos acceso al crédito. Entonces, con mi hermano, sacamos diez tarjetas de crédito personales cada uno, financiamos motos en cuotas y las fuimos colocando a medida que conseguíamos clientes”, recordó Juan Manuel al recibir el reconocimiento en la categoría Innovación Financiera.

14 Ford

La innovación social se vuelve aún más relevante cuando logra tender puentes concretos entre el potencial de las nuevas generaciones y las demandas reales del mercado laboral. Bajo esa premisa, Ford implementó ENTER, el programa regional que impulsa junto a Fundación Forge y Ford Philanthropy. La iniciativa busca acompañar a jóvenes de entre 18 y 24 años de contextos socioeconómicos vulnerables que finalizaron el nivel secundario, pero quedaron excluidos tanto de la educación superior como del empleo formal.

A través de una modalidad 100% online y gratuita, el programa aborda una doble necesidad: brinda capacitación en habilidades técnicas y tecnológicas de alta demanda, al tiempo que trabaja en el desarrollo de habilidades blandas fundamentales para el mundo del trabajo. “El proyecto busca fomentar la educación en tecnología entre personas que no tienen acceso a este tipo de formación y brindarles herramientas para facilitar su inserción laboral”, explica Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, orgulloso de que la automotriz ganara la categoría Innovar al Servicio de la Comunidad.

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica Martin Cossarini

Un dato no menor es que la propuesta incorpora seguimiento pedagógico personalizado durante todo el trayecto y culmina con una etapa de mentoreo directo a cargo de ejecutivos de Ford, una instancia clave para acercar a los participantes a redes profesionales y facilitar su inserción laboral efectiva.

15 Humand

Es uno de los casos más disruptivos del ecosistema emprendedor argentino. Fundada en 2021 por Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, Humand, la plataforma de HR Tech que este año levantó una ronda de inversión por US$66 millones catalogada por Nasdaq como la más grande de su categoría en América Latina.

Lo que nació en 2019 tras ganar una licitación frente a gigantes como Microsoft y Globant para conectar a los empleados de planta de ArcelorMittal, evolucionó hacia una aplicación integral que ya utilizan 1,6 millones de personas en más de 1500 empresas de 51 países, como Farmacity, Swiss Medical, River Plate y Lemon.

Nicolás Benenzon, de Humand FABIAN MALAVOLTA

Su innovación fue haber detectado una necesidad: conectar a los trabajadores operativos o deskless workers, quienes representan más del 80% de la fuerza laboral global y suelen quedar desconectados de los canales internos por no trabajar frente a una computadora. “Es un sistema sencillo para gestionar las vacaciones, controlar la asistencia, realizar el onboarding, mejorar la comunicación interna y resolver todos los procesos que involucra una empresa en el día a día. Queremos que la burocracia de las empresas desaparezca y se transforme en experiencias simples y amigables desde el celular”, define Benenzon al momento de recibir el premio en la categoría de Emprendimientos Innovadores. Humand cuenta hoy con un equipo de más de 420 colaboradores en 20 países.

Otros casos destacados

Innovar no siempre significa inventar algo desde cero; muchas veces implica mirar un problema conocido desde otro ángulo, animarse a transformar una estructura tradicional o poner la tecnología al servicio de quienes más la necesitan.

En el marco del Premio a la Innovación organizado por VISA y LA NACION, el jurado integrado por Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; Marina Let Brown, VP de Estrategia para Cono Sur en VISA; José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PhD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y director de Becoming Mode y Venture Partner en MrPink VC, otorgó cuatro menciones especiales.

Prodeman

Es una de las empresas que se destacó por su capacidad para reinventarse. La historia de Prodeman nacida en General Cabrera, Córdoba comenzó en 1984, cuando Oscar Cavigliasso montó una planta artesanal destinada a la industria aceitera. En 1995, nació Prodeman, que con el tiempo se consolidó como un jugador global en la producción, procesamiento y exportación de maní —comercializando sus productos estrella bajo la marca Maní King— dentro de un sector que exporta más de US$1000 millones anuales. Hoy la firma emplea a 650 personas, produce más de 140.000 toneladas de maní en caja y exporta más del 70% de su producción.

Ivana Cavigliasso, de Prodeman

La empresa fue por más: construyó una planta destinada al procesamiento de maíz y a la producción de sémolas y harinas a partir de molienda propia. A su vez, impulsó un proyecto de economía circular para generar electricidad a partir de la cáscara del maní, transformando un pasivo ambiental en un activo energético. “Las empresas no crecen solamente por la inversión o la tecnología, sino también por las personas que forman parte de ellas, por las ganas de transformarse, que no es fácil, y por el trabajo en equipo”, reflexionó Ivana Cavigliasso al momento de recibir la mención especial por su capacidad para reinventarse.

Autonomy

Autonomy se destaca como un emprendimiento innovador. Lanzada en 2022 por José Nicanor Trusso Krause Mayol y Leandro Cuccioli, la compañía resolvió una barrera histórica de acceso al crédito en un mercado donde unos 250.000 conductores de aplicaciones trabajan con autos de terceros: les brinda la posibilidad de acceder a un vehículo propio bajo dos modalidades —“Flex” (alquiler semanal) y “Rent to Own” (que permite quedarse con la unidad a los 48 meses)—. Para lograrlo, desarrollaron un scoring propio que evalúa el comportamiento, la antigüedad, las calificaciones y la regularidad en plataformas como Uber, Cabify y DiDi, reemplazando así el historial crediticio tradicional.

José Trusso, fundador de Autonomy

Dueña de la flota de autos eléctricos más grande del país, la firma prepara ahora un fuerte salto de escala. Proyecta una inversión acumulada de US$100 millones (financiada en un 20% con capital propio y un 80% mediante bancos y mercado de capitales) para alcanzar los 10.000 vehículos y desembarcar en Chile en 2027. “Además, analizamos expandir su modelo hacia motos de delivery y utilitarios de última milla”, afirmó Trusso Krause Mayol al recibir el reconocimiento.

Kuvia

Kuvia es una startup de base científica que nació mientras las bioingenieras Ana Gorodisch y Martina Belluomini desarrollaban su tesis universitaria. Lejos de quedar en un proyecto académico, la iniciativa escaló hasta convertirse en un desarrollo con aplicación directa en la medicina de alta complejidad: hoy trabajan junto al Hospital Garrahan en la creación de una herramienta de inteligencia artificial capaz de detectar la mutación BRAF V600E en cánceres pediátricos.

La iniciativa fue destacada en la categoría Innovación en Nuevas Tecnologías que reconoció a las compañías que lideran la introducción e implementación de herramientas tecnológicas de avanzada.

Martina Belluomini, de Kuvia Fabian Malavolta

“Nuestra misión es generar diagnósticos más accesibles y rápidos para que los pacientes oncológicos puedan recibir tratamientos más precisos”, sintetizó Belluomini, cofundadora de la firma al momento de subir al escenario para recibir una mención en la categoría Innovación en Nuevas Tecnologías.

Roche y Fundación Garrahan

Fundación Garrahan es una organización sin fines de lucro fundada en 1988 que trabaja de manera sostenida para fortalecer la salud infantil en todo el país. Junto a Roche tienen una alianza en la que trabajan, entre otras contribuciones en el programa Transformar Salud, una iniciativa creada de forma conjunta con el objetivo de impulsar la innovación desde el propio interior del sistema público sanitario.

“Es una gran oportunidad poder visibilizar parte de nuestras acciones y nuestro trabajo, que también buscan dejar instalada, a través de estos procesos de innovación, una capacitación y una formación que ayuden a las entidades públicas de salud a crecer y a dar ese salto de calidad en beneficio de sus comunidades, de los pacientes y de sus propios espacios de trabajo”, afirmó Silvia Kassab, presidenta de Fundación Garrahan, al momento de recibir la mención en la categoría Innovación al Servicio de la Comunidad.

Silvia Kassab, Fundación Garrahan Fabian Malavolta

Diego Branca, de Roche FABIAN MALAVOLTA

Al mismo tiempo, Diego Branca, Director de Digital health, Business insights, CX & Omnichannel de Roche adelantó el avance del programa: ”Estamos por lanzar la cuarta edición y quiero agradecer a todo el equipo de la fundación, así como a todos los equipos que año a año participan y se suman, y que ponen su impulso para lograr la adopción tecnológica en el ámbito de la salud”.