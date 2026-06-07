Bausili busca en China dejar encaminada la renovación del swap

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, intentará aprovechar su paso por China esta semana para dejar encaminada la renovación del acuerdo de monedas que la Argentina mantiene con el gigante asiático desde hace 17 años y que vence en dos meses.

El funcionario viajó a Shanghái para participar de una reunión del Banco de Pagos Internacionales (BIS), en la que autoridades monetarias debatirán cómo afrontar la incertidumbre financiera global. Allí, y como sucede en cada viaje que realiza para asistir a asambleas de organismos internacionales, mantendrá reuniones con funcionarios chinos para hablar de la extensión del swap, algo que considera clave para encarar la gestión en 2027, un año electoral, con una batería de recursos de respaldo en caso de que en la economía local se desate una nueva ola dolarizadora, como la verificada el año pasado, que llegó a afectar más de la mitad de la base monetaria (BM).

La sede del BIS en Basilea, Suiza

“Yo voy a participar de un evento del BIS en junio en China y me voy a juntar con ellos. Me junto con ellos cada vez que hay oportunidad. Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza sigue siendo estable y cuasi permanente”, había anticipado Bausili en la conferencia de prensa que brindó el 18 de mayo pasado para presentar públicamente, por primera vez durante su gestión, el Informe de Política Monetaria (IPOM) trimestral.

La expectativa oficial es que se renueve íntegramente por otro período de tres años el actual acuerdo vigente por unos 130.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente US$19.200 millones, incluyendo el tramo activado y, por lo tanto, de disponibilidad inmediata.

Pan Gongsheng, vicepresidente del Banco Popular de China, será uno de los participantes del evento del BIS.

Fue ese mecanismo al que recurrió, por ejemplo, la administración de Alberto Fernández para utilizar unos US$5000 millones que, en su momento, sirvieron para abastecer la demanda vinculada a las SIRA —el sistema de operaciones vinculadas a la importación, que no siempre se complementaron con compras externas efectivas, según una investigación judicial en curso— o para afrontar pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la escasez de reservas.

En su último balance, el BCRA dejó a la vista que fue cancelando durante el último año buena parte de esos fondos chinos utilizados. Según la última información disponible, a enero de 2026 restaban por saldar unos US$675 millones, que se irían cancelando de manera gradual durante este año, aunque la posibilidad de uso del mecanismo de asistencia —con costo financiero— se mantuvo vigente en todo momento.

“En diciembre hablamos con ellos y nos confirmaron que el tramo activado seguía igual, que nada había cambiado. Desde entonces no hemos vuelto a hablar del tema, por lo cual presumo que seguirá en las mismas condiciones”, había dicho Bausili en aquella conferencia de prensa.

La mesa de la que tomará parte Bausili Compumar

El BCRA detalló meses atrás que, según el acuerdo bilateral, el banco que requiera una transacción de este tipo debe depositar en una cuenta a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local, mientras que el banco requerido deposita en una cuenta similar el monto equivalente en su propia moneda. “Ambas cuentas son no remuneradas mientras los fondos no sean efectivamente utilizados y, al vencimiento de cada transacción de swap, cada banco debita el mismo monto depositado originalmente”, explicó la entidad.

Como se informó oportunamente, el primer acuerdo marco entre el BCRA y el Banco Popular de China fue celebrado en 2009 y posteriormente complementado en 2014 y 2015. El entendimiento vigente, que fue renovado en 2023, vence el 6 de agosto de este año.

Bausili, que este miércoles participará del panel de gobernadores en ese encuentro bajo el título “Trazando el camino a seguir” —junto a sus pares de Islandia, Macedonia del Norte y Mongolia—, coordinado por Eddie Yue, director ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, buscará dejar todo encaminado para que el acuerdo continúe vigente desde esa fecha y hasta 2030.