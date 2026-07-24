¿Dólar a $1800? Por qué la cifra del Gobierno no sería “descabellada”, pero hizo ruido en el mercado

El Gobierno ve como una “posibilidad” que el dólar oficial alcance la barrera de los $1800 en los próximos meses. La frase fue pronunciada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, y se produjo en un momento en el que el tipo de cambio se movió al alza en julio. Sin embargo, aunque luego dijo que “se equivocó” y descartó que pueda haber episodios de tensión cambiaria como en otros momentos de la historia argentina, la declaración generó ruido en el mercado.

Este viernes, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1496,34, un nuevo máximo nominal histórico. En caso de alcanzar los $1800 para fines de este año, significaría una suba cercana al 20,3% , muy por encima de la inflación esperada para los próximos cinco meses.

Si a ese análisis se le suman las estimaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), sería como ver hoy en las pantallas unos $1640, de acuerdo con un análisis de Salvador Vitelli.

“Tanto el REM como el mercado de dólar futuro prevén un tipo de cambio que suba al ritmo de la inflación. En caso de que el tipo de cambio alcance los $1800 para diciembre, significaría romper con esa lógica y sería un aumento considerable del tipo de cambio frente a la inflación esperada. Por eso la declaración de Ravier es contraproducente para las expectativas del equipo económico y del propio mercado, porque el REM espera que los $1800 se alcancen recién en los próximos meses. Pero no sería tampoco para alarmarse, ni mucho menos, porque incluso así estaría dentro de las bandas cambiarias”, dijo Salvador Vitelli, head of research de Romano Group.

En el mismo sentido apuntó Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, quien remarcó que no sería “descabellado” que el dólar alcance esos valores porque estaría dentro del esquema de bandas cambiarias establecidas por el Banco Central (BCRA). Es decir, incluso en ese nivel la autoridad monetaria no tendría que comprar pesos (vender dólares).

Dólar proyectado. Fuente: Salvador Vitelli

“Estaría dentro de lo ‘admisible’. Hecha esta salvedad, estaríamos hablando de una devaluación de aproximadamente el 20% en cinco meses, que probablemente tenga como consecuencia alguna aceleración en la nominalidad. Hoy no veo señales que anticipen una aceleración de esa magnitud, pero podría darse a medida que nos acerquemos a las elecciones, si el grado de apoyo social al Gobierno se deteriora, o el escenario internacional se vuelve más adverso. Pero, insisto, no es de momento el escenario más probable”, completó.

En una perspectiva histórica, hoy el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) se encuentra en su nivel más bajo desde 2017. Esta situación generó que varios economistas señalaran que la Argentina tiene un atraso cambiario, aunque el vocero presidencial afirmó que es “difícil de decir” si eso es realmente así o no. Por eso, en caso de haber una corrección cambiaria, aseguró que sería “mínima” y no tendría “un impacto significativo en el ingreso de los argentinos”.

“Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15 y se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó el vocero presidencial.

El dólar en perspectiva histórica

Los números que puso Ravier sobre la mesa se pueden ver desde una perspectiva histórica, al traer al presente el tipo de cambio real que hubo en algunas crisis recientes. Por ejemplo, durante el sudden stop de 2018 y la corrida cambiaria que obligó a la Argentina a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar llegó a tocar lo que hoy representarían unos $2535.

Evolución del tipo de cambio a precios de hoy. Fuente: Salvador Vitelli

Ese mismo ejercicio se puede hacer con otros momentos de tensión cambiaria. El salto posPASO de 2019, cuando la derrota de Macri en las primarias desató el pánico financiero, se traduciría en una cotización actual equivalente a $2700.

Mientras que la corrida de octubre de 2020, cuando por primera vez el dólar llegó a los $190, representaría actualmente unos $4808, de acuerdo con un análisis que hizo Vitelli.

Cuando asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el dólar oficial permanecía artificialmente planchado a $350, que a valores actuales representaría unos $1304. Eso llevó al Gobierno libertario a convalidar un salto devaluatorio del 56%, que llevó al tipo de cambio a $800, unos $2855 de hoy. En ese mismo período, el contado con liquidación marcó por primera vez una cotización de cuatro dígitos, lo que serían $4904 al ajustar por inflación.