Bausili se reunió con su par de China para encaminar la renovación del swap

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, se reunió hoy en Shanghái con su par del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, oportunidad que aprovechó para dar un nuevo paso en pos de dejar encaminada la renovación del acuerdo de monedas que la Argentina mantiene con ese gigante asiático desde hace 17 años y que vence en dos meses.

El encuentro se dio en el marco de la reunión que el Banco de Pagos Internacionales (BIS) realizó en esa ciudad —compartiendo organización con el PBOC— para que distintas autoridades monetarias del mundo debatan cómo afrontar la incertidumbre financiera global.

Y fue parte de las reuniones que Pan Gongsheng mantuvo por separado, además, con Natia Turnava, gobernadora del Banco Nacional de Georgia; Ásgeir Jónsson, gobernador del Banco Central de Islandia; Narantsogt Sanjaa, gobernador del Banco de Mongolia; y Trajko Slaveski, gobernador del Banco Nacional de la República de Macedonia del Norte.

Frente del banco central de China, en Beijing Ng Han Guan - AP

En todas esas citas, según el comunicado que difundió el propio PBOC, “se intercambiaron puntos de vista sobre la situación económica mundial y la cooperación económica y financiera bilateral”, lo que incluye a los swaps que ese banco central tiene firmados y vigentes (son 31 los acuerdos en la actualidad) para fomentar el uso de su moneda en el mundo.

En el caso argentino, está en vigencia un entendimiento por unos 130.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente US$19.200 millones, incluyendo el tramo activable y, por lo tanto, de disponibilidad inmediata, por US$5000 millones. Pero vence el próximo 6 de agosto, por lo que el viaje de Bausili a China fue un momento propicio para tratar de encaminar su extensión por un nuevo período de tres años.

El mantenimiento de estos convenios, que en este caso habilita el intercambio de pesos por yuanes, es considerado clave para encarar la gestión del año electoral con una batería de recursos de respaldo en caso de que en la economía local se desate una nueva ola dolarizadora, como la verificada el año pasado, que llegó a afectar más de la mitad de la base monetaria (BM).

En el simposio Bausili, que había admitido semanas atrás en Buenos Aires que se reúne con sus colegas chinos “en cada oportunidad que haya, ya sea en el marco del G20 o el FMI [Fondo Monetario Internacional]”, participó del panel de gobernadores convocado bajo el título “Trazando el camino a seguir” junto a sus pares de Islandia, Macedonia del Norte y Mongolia.