“Un gran padre”: Rip, el toro Angus inspirado en la serie Yellowstone, fue elegido Gran Campeón Macho en Palermo

La última jornada de juras volvió a mostrar por qué Angus es la raza ganadera con mayor convocatoria de la Exposición Rural de Palermo. Desde temprano, las tribunas de la pista central comenzaron a poblarse de mucha gente entre productores, cabañeros, dirigentes y visitantes que siguieron cada una de las decisiones del jurado Néstor Chiaravalli, encargado de elegir al mejor macho de la muestra. Tras una extensa evaluación, el Gran Campeón Macho Angus quedó para el box 176, de la cabaña Don José, de José Maximiliano Mammoliti. El ejemplar llegó de La Dulce, partido bonaerense de Necochea. El animal ganador se llama Rip, por el capataz de la serie Yellowstone.

La jornada transcurrió bajo un cielo amenazante, con nubes que por momentos hacían prever la llegada de la lluvia, aunque eso no alteró el ritmo de una de las juras más esperadas de toda la exposición. A un costado de la pista, los equipos de cada cabaña aguardaban con expectativa cada definición, mientras el público seguía atentamente las explicaciones del jurado. Los diversos rincones de la muestra tuvieron mucha gente.

Como es habitual en las juras, Chiaravalli fue fundamentando cada elección. A medida que avanzaban las categorías, analizaba virtudes y diferencias entre los animales y ofrecía al público una verdadera clase sobre los atributos que hoy busca la raza Angus.

La consagración fue celebrada con emoción por el equipo de la cabaña ganadora, que se abrazó alrededor del reproductor apenas finalizó la jura Rodrigo Néspolo

La pista central también reunió a autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dirigentes de distintas asociaciones de criadores, delegaciones extranjeras y referentes del sector ganadero, que siguieron una definición considerada una de las más importantes de toda la muestra para luego entregar los premios.

Después de varias horas de evaluación llegó el momento más esperado. El jurado señaló al Gran Campeón Macho, que recibió la tradicional cucarda ante el aplauso de las tribunas y la emoción del equipo de la cabaña ganadora.

El Reservado Gran Campeón Macho fue para el box 192, de Las Tranqueras, de Horacio La Valle y Marta Vila Moret, completando una final de altísimo nivel entre los principales reproductores de la raza. En tanto, el Tercer Mejor Macho fue para el box 166, de Indio Nuevo SA.

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, entregó la cucarda al cabañero del Gran Campeón Rodrigo Néspolo

Antes de señalar al Gran Campeón Macho, Néstor Chiaravalli explicó los criterios que guiaron su elección y destacó el gran presente de la raza, tanto por su funcionalidad como por el tipo de animales que hoy llegan a las pistas. “La raza está espectacular, bien Angus como para bajar al llano y poder trabajar en los rodeos comerciales, que es en definitiva para lo que uno trabaja. Muy contento porque veíamos toros de mucha edad que caminaban bien, que se desplazaban bien”, señaló.

Al referirse a los ejemplares que ocuparon los primeros puestos, el jurado resaltó las cualidades que inclinaron la balanza. “El Gran Campeón es un toro excepcional, con una muy buena calidad racial, muy ancho, con los cuartos bien descendidos, bien Angus, profundo, un gran padre. El Reservado también es otro toro extraordinario y el Tercer Mejor, otro gran toro. Estoy muy conforme conmigo y muy conforme con los animales que me trajeron y que pude elegir”, afirmó.

La consagración fue celebrada con emoción por el equipo de la cabaña ganadora, que se abrazó alrededor del reproductor apenas finalizó la jura. Su propietario, Mammoliti, reconoció que el premio era un objetivo largamente esperado. “Es nuestro primer Gran Campeón Macho. Hemos tenido grandes campeones Hembra y varios grandes campeones en las Nacionales. Se hizo desear; es como que se te va la adrenalina después de tanto esfuerzo, tantos años de estar siempre muy cerca y que no se diera. Hoy se dio. La cabaña tiene 20 años”, expresó.

"Se hizo desear; es como que se te va la adrenalina después de tanto esfuerzo, tantos años de estar siempre muy cerca y que no se diera. Hoy se dio. La cabaña tiene 20 años”, expresó el dueño Rodrigo Néspolo

Sobre el reproductor ganador, explicó el origen de su nombre y las virtudes que lo llevaron al máximo reconocimiento. “Se llama Rip; el nombre se lo pusieron mis hijos por el capataz de la serie Yellowstone. Es un toro que tiene una expresión bien de macho, bien Angus, con mucha profundidad, un arco de costilla muy ancho y mucha carne. Pesa mucho y siempre caminó muy suelto. El año pasado en Palermo fue Reservado Gran Campeón Ternero y siempre evolucionó. Nació lindo, evolucionó y le teníamos mucha fe. Es hijo de una vaca nuestra de muchas generaciones. El toro ya tiene un convenio con Select Debernardi, nos lo quedamos nosotros y ahora tiene que ir a trabajar”, contó.

El propietario del toro, Mammoliti, reconoció que el premio era un objetivo largamente esperado Rodrigo Néspolo

Cuando los animales comenzaron a abandonar lentamente la pista central, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, realizó un balance de la exposición y destacó el momento que atraviesa la raza.

“Toda la jura, desde los terneros del miércoles, las hembras del jueves y los machos de hoy, mostró un Angus muy uniforme, muy definido, un Angus argentino muy productivo. Estamos logrando uniformidad en un tamaño adecuado, con condición carnicera y animales que se mueven muy bien. El jurado explicó muy bien cada una de sus decisiones y eso ayuda mucho”, afirmó.

El dirigente también se mostró optimista respecto del panorama comercial para los próximos meses. “Ahora vienen todos los remates de cabañas de acá a fin de año y la Exposición de Primavera en Cañuelas. Para los criadores, los valores van a ser buenos, como vienen siendo hasta ahora. Tenemos expectativa de que eso se mantenga de acá en adelante”, concluyó.

Raza Criolla

Mientras la actividad ganadera llegaba a su punto culminante, en la pista contigua también había emoción. Allí, los Caballos Criollos definían a sus grandes campeones en otra de las competencias más esperadas de la exposición.

Tras una exigente evaluación, el jurado eligió como Gran Campeón Macho al box 1677, Del Oeste Buen Vino, de cabaña La Esperanza, de Felipe Juan Ballester, que llegó de Yutuyaco, partido bonaerense de Adolfo Alsina. El Reservado Gran Campeón correspondió al box 1663, de Marcelo Argüelles. Mientras que el Tercer Mejor Macho fue para el box 1672, de cabaña La Esperanza, de Felipe Juan Ballester.

“Estamos muy contentos porque es la tercera vez que sale Gran Campeón acá en Palermo de manera consecutiva, era un desafío importante traerlo. Sigue dando muchas alegrías. Es hijo de Zorrino que fue Gran Campeón también. Es una línea que está dando muy bien”, dijo Ballester.

Para el presidente de la Asociación Criadores de Caballos Criollos (ACCC), Claudio Dowdall, la edición de este año volvió a confirmar el gran momento que atraviesa la raza. Según destacó, la definición de los máximos premios se resolvió por diferencias mínimas entre ejemplares de excelencia.

El Gran Campeón fue para el box 1677, Del Oeste Buen Vino, de cabaña La Esperanza, de Felipe Juan Ballester Rodrigo Néspolo

“Tenemos animales que fueron campeones en otras ediciones de Palermo, que participaron hace muy poco del Mundial de los Criollos de la FICC y obtuvieron premios, y también ejemplares que fueron campeones en la Exposición de Otoño. En Palermo compiten los mejores de los últimos años y eso hace que la calidad sea altísima. La diferencia entre un Gran Campeón y un Reservado Gran Campeón está en pequeños detalles”, afirmó.

El dirigente remarcó además que la competencia se vuelve cada vez más exigente gracias al avance de la genética: “Año tras año, la competencia es mayor, la genética sigue mejorando y tuvimos un muy buen nivel tanto de hembras como de machos”.

Dowdall también destacó la creciente convocatoria que tiene la raza en la Exposición Rural. “En los últimos años llenamos el pabellón. Nuestra capacidad para traer animales a Palermo es de 150 boxes y este año volvimos a completar los 150. Estamos muy contentos porque eso demuestra el compromiso de los criadores, que trabajan durante todo el año recorriendo las exposiciones y seleccionando sus mejores ejemplares para mostrarlos en Palermo”, concluyó.