Becas Progresar 2026: quiénes no cobran y cómo saber si te corresponde el pago de julio

Los beneficiarios de las Becas Progresar 2026 que reciben de manera mensual este incentivo estudiantil pueden consultar quiénes no cobran y cómo saber si corresponde el pago de julio.

Nuevos montos de Becas Progresar

Este beneficio cuenta con determinadas condiciones que, de no cumplirse completamente, queda suspendido el cobro, por lo que es imprescindible conocer en detalle los requisitos para no quedar afuera del beneficio estatal.

Becas Progresar 2026: quiénes no cobran el beneficio

Uno de los factores por los que un solicitante puede quedar excluido del pago de las Becas Progresar es no cumplir con el requisito que señala que los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Cabe aclarar que no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Luego, existen requisitos puntuales según la línea del programa.

En el Progresar Obligatorio, por ejemplo, es preciso cumplir con la condición de alumno regular, participar en actividades complementarias determinadas por el programa, cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar y contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

En tanto, en la línea Superior se añade como condición ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción, ingresar o estar cursando estudios en universidades nacionales o provinciales, institutos universitarios nacionales o institutos de educación técnica superior, institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.

Cómo saber si te corresponde el pago de julio

Para consultar si hay un pago disponible o conocer la fecha de acreditación de esta ayuda estudiantil, es necesario ingresar en Mi Anses.

Posteriormente, se deberá completar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Luego, seleccionar el apartado “Mis Cobros”, y allí se podrá consultar si existe un pago programado y la fecha.

Becas Progresar Archivo

Cuál es el monto de las Becas Progresar en julio 2026

El monto varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

En marzo, el monto de las Becas Progresar es de $35.000. No obstante, solo una línea accede a esa cifra, ya que a las demás se les retiene un porcentaje hasta fin de año, cuando el alumno acredita la cursada regular. En este caso, el alumno verá acreditada en su cuenta la suma de $28.000.

Para solicitar la beca, los ingresos mensuales más los del grupo familiar deben ser menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, a excepción de que los estudiantes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la ley 13478.

Esta herramienta es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Hay tres líneas de acción: Progresar Obligatorio (dirigido a estudiantes que deben completar su educación primaria y secundaria), Progresar Superior (orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, universitarias y Progresar Enfermería) y Progresar Trabajo (diseñada para quienes buscan adquirir un oficio o formarse profesionalmente).

El pago se efectuará en la cuenta bancaria o billetera virtual informada en la inscripción.