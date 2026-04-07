Cómo inscribirse en las Becas Progresar 2026 y hasta cuándo hay tiempo

Los interesados en acceder a las Becas Porgresar, que es un incentivo estudiantil para continuar o finalizar la formación académica en distintos niveles, podrán anotarse en las distintas líneas del programa, ya que se encuentra abierta la instancia de inscripción.

Las fechas de inscripción a las Becas Progresar Unsplash

Las fechas de inscripción de las distintas líneas del las Becas Progresar

La primera convocatoria 2026 para Progresar Obligatorio se encuentra abierta del 27 de marzo al 24 de abril. La beca está destinada a estudiantes que se encuentren cursando el nivel secundario.

Para Progresar Superior, el trámite dará inicio el 6 de abril y finalizará el 30 de abril para quienes cursen el nivel superior y Enfermería. Por último, la línea Formación Profesional tendrá su apertura anual el 27 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar en abril 2026

1 Ingresar al sitio oficial

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar. Quienes ingresan por primera vez, deberán crear un usuario nuevo.

2 Seleccionar la línea del programa

Una vez allí, se debe seleccionar la línea de beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña.

3 Completar con los datos

Es necesario completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

4 Esperar el resultado

Después de completar la inscripción, el solicitante deberá esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

Cómo cambiar la contraseña para ingresar en Becas Progresar

Cuál es el monto de las Becas Progresar en abril 2026

El monto varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

En abril, el monto de las Becas Progresar es de $35.000. No obstante, solo una línea accede a esa cifra, ya que a las demás se les retiene un porcentaje hasta fin de año, cuando el alumno acredita la cursada regular. En este caso, el alumno verá acreditada en su cuenta la suma de $28.000.

Esta herramienta es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

El monto de abril de las Becas Progresar Shutterstock

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

Los interesados en acceder a las Becas Progresar deben contar con una serie de requisitos, tal como figura en el sitio oficial: