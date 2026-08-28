BID Invest financiará con hasta US$700 millones la expansión de un proyecto de litio en la Argentina

BID Invest otorgará un financiamiento de hasta US$700 millones a Posco Argentina para ampliar la extracción y producción de litio en el proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, entre las provincias de Salta y Catamarca.

La operación respaldará la puesta en marcha y el aumento gradual de la producción de dos plantas de la compañía surcoreana: una destinada a la elaboración de hidróxido de litio y otra de carbonato de litio. Este último proyecto fue incluido en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Según informó el organismo multilateral, una vez que alcance su plena capacidad, Sal de Oro producirá y exportará cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio. Además, se prevé que genere aproximadamente 620 empleos formales permanentes y nuevas oportunidades para proveedores locales y regionales de bienes y servicios.

El financiamiento estará estructurado bajo el esquema de préstamos “A/B”. BID Invest aportará directamente hasta US$250 millones mediante un préstamo A, mientras que buscará movilizar otros US$450 millones provenientes de instituciones financieras internacionales.

En términos generales, un A/B loan permite combinar recursos aportados por organismos multilaterales con capital movilizado entre bancos e inversores privados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo en abril la reunión con representantes de Posco, una de las principales compañías globales en acero y litio X Luis Caputo

La facilidad estará destinada a cubrir las necesidades de corto plazo del proyecto durante su puesta en marcha y el proceso de incremento de la producción. La operación forma parte de IDB LAC Minerals, una iniciativa del Grupo BID orientada a desarrollar cadenas regionales de suministro de minerales críticos más seguras y con mayor valor agregado.

“Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región. A través de IDB LAC Minerals, buscamos apoyar inversiones que fortalezcan las capacidades productivas de la región, generen oportunidades para las empresas locales y amplíen su participación en segmentos industriales más avanzados”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

Posco Argentina es una subsidiaria de Posco Holdings y el vehículo mediante el cual el grupo surcoreano desarrolla su negocio de litio en el país. Sal de Oro combina la extracción del mineral con su procesamiento para producir carbonato e hidróxido de litio grado batería, compuestos utilizados en la fabricación de baterías.

Además del financiamiento, BID Invest acompañará a Posco mediante un Plan de Acción Ambiental y Social y otro de Gobierno Corporativo. Ambos estarán orientados a reforzar la gestión de riesgos, el vínculo con las comunidades, la administración de los recursos naturales y las prácticas de gobernanza de la empresa.