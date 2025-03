Buenas expectativas por un mejor acuerdo con el Fondo

El Gobierno proclamó el nuevo acuerdo con el FMI vía un decreto de necesidad y urgencia. Esquivar el camino que postulaba la “Ley Guzmán” es una alternativa interesante por dos motivos. En primer lugar, un DNU requiere no ser rechazado por ambas cámaras del Congreso para mantener su validez. En otras palabras, con una mayoría simple en alguno de ambos recintos el gobierno cumpliría su objetivo. En segundo lugar, el decreto permite mantener los condicionantes y metas del acuerdo separados de la contienda política.

Detalles sobre el nuevo acuerdo con el FMI

Los pocos lineamientos dentro del DNU reflejan un acuerdo de facilidades extendidas por un plazo de 10 años, un período de gracia por 4,5 años y la llegada de fondos frescos. La aplicación de estos fondos para cancelar letras intransferibles en manos del BCRA despertó la polémica en el mercado. Más allá de las posturas opuestas respecto al impacto en la deuda bruta, lo más relevante es el efecto sobre las reservas del Banco Central. Las reservas netas mejorarán en la misma magnitud de fondos que se usen en la recompra. Dado que los desembolsos del FMI son en DEGs, las reservas líquidas no se verán afectadas.

¿La reacción en el precio de los bonos soberanos?

Tanto por los fondos frescos (financiamiento adicional) como por el despeje de los próximos cuatro años de pagos de capital al FMI, el acuerdo es mejor a lo esperado. No obstante, el precio promedio ponderado de la deuda soberana trepó solo 1,8% desde el discurso del presidente en el Congreso. La razón detrás de esta tímida reacción hay que buscarla en el exterior. La fragilidad en el mercado de deuda global incrementó los spreads de crédito, mitigando la suba de los bonos argentinos, cuya beta frente al benchmark es de 1,6. En el mismo plazo, el EMB, cayó 1,5%.

A la espera de la Reserva Federal

¿Estamos camino a una recesión en Estados Unidos? Los idas y vueltas en la estrategia de negociación arancelaria de Trump no colaboraron en la confianza de consumidores y empresarios. Así, la debilidad de los indicadores económicos preocupa a los mercados globales. En este contexto, la Fed jugará sus cartas el 19 de marzo. A pesar de la lectura de inflación alentadora en febrero (0,2% vs 0,3% esperado), el mercado no descuenta un recorte de tasa para la semana que viene. Sin embargo, aumentó la probabilidad de que el primero del año sea en mayo (de 10% a 31% en un mes).

