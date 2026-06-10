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Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 10 de junio, minuto a minuto

Ayer la divisa oficial cerró a $1460 para la venta; el dólar blue se ubicó en el mismo registro para esa operación

A cuánto cotiza el dólar este miércoles 10 de junio (Imagen ilustrativa con IA)
A cuánto cotiza el dólar este miércoles 10 de junio (Imagen ilustrativa con IA)

Cotización del dólar de hoy

El dólar oficial minorista se posicionó en $1460 para la venta al cierre de ayer. Por su parte, el dólar blue cotizó a $1460 para la misma operación. El riesgo país vuelve a estar por debajo de los 500 puntos.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)

Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1615,98. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).

A cuánto cerró el dólar oficial ayer

Durante la jornada del martes 9 de junio, el dólar oficial cerró a $1410 para la compra y $1460 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.

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