Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 10 de junio, minuto a minuto
Ayer la divisa oficial cerró a $1460 para la venta; el dólar blue se ubicó en el mismo registro para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1410,00Venta$1460,00
Dólar blue
Compra$1440,00Venta$1460,00
Dólar tarjeta
Venta$1898,00
Dólar CCL
Venta$1499,08
Dólar MEP
Venta$1468,96
Dólar mayorista
Venta$1441,00
Euro
Compra$1610,00Venta$1710,00
El dólar oficial minorista se posicionó en $1460 para la venta al cierre de ayer. Por su parte, el dólar blue cotizó a $1460 para la misma operación. El riesgo país vuelve a estar por debajo de los 500 puntos.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1615,98. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del martes 9 de junio, el dólar oficial cerró a $1410 para la compra y $1460 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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