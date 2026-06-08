Dólar hoy: la cotización oficial subió y tocó el valor más alto en cuatro meses

El dólar volvió a arrancar la semana al alza. Luego de varios meses de estabilidad cambiaria, desde que arrancó junio, tanto el tipo de cambio oficial como los financieros subieron, lo que llevó a que este lunes la cotización minorista tocara el valor nominal más alto de los últimos cuatro meses.

En la primera rueda de la semana, el dólar oficial minorista terminó en las pantallas del Banco Nación a $1465, el valor nominal más elevado desde comienzos de febrero. En tanto, el precio promedio del mercado fue de $1464,29, según el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El tipo de cambio oficial mayorista también se vio presionado y cerró a $1446,10, equivalente a un avance de $5,29 con respecto al cierre del viernes (+0,37%). Solo en la primera semana de junio, acumuló un alza de $38,50 (+2,7%), aunque todavía marca una distancia de $327,13 (22,6%) con el techo de la banda de flotación ($1773,23).

“Tras varios meses estable por debajo de los $1400, el tipo de cambio volvió a tomar impulso y en los primeros días de junio escaló 2%, cerrando la semana en máximos nominales de cuatro meses. Si bien todavía queda ver si se trata de un movimiento transitorio o del inicio de una dinámica más persistente, la suba, al menos por ahora, parece responder a una combinación de factores puntuales", señalaron desde GMA Capital.

El Central desarmó su posición vendida en futuros durante la semana pasada [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Desde la sociedad de bolsa remarcaron que, por un lado, el Central desarmó su posición vendida en futuros. Con menos oferta oficial de cobertura en ese mercado, “parte de la demanda parece haberse trasladado” al dólar, contribuyendo a la suba inicial del tipo de cambio. A eso se sumaron otros factores, como un contexto externo menos favorable para las monedas de la región y la estacionalidad propia de comienzos de mes. “También una mayor búsqueda de cobertura por parte de productores podría haber sumado presión en el margen”, completó.

Los tipos de cambio financieros también replican el movimiento alcista. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1467,09, unos $8,30 más respecto al cierre anterior (+0,6%). El contado con liquidación (CCL), en tanto, avanzó $15,59 y alcanzó los $1527,55 (+1%).

En la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negoció a $1445. Se trató de una suba de $10 frente al viernes (+0,7%) y tocó el valor más alto desde finales de febrero.

“Con un mayor volumen operado en futuros y en dollar linked, la expectativa de depreciación se sostiene en 1,67% mensual hasta el contrato de julio y la zona del 2% mensual para los meses siguientes. En el cortísimo plazo, todavía es menor a la tasa pagada en pesos (1,84% mensual la tasa de plazo fijo mayorista) y sigue dando vida al carry trade [estrategia que consiste en hacer tasa en pesos para después dolarizar las ganancias]“, señalaron desde la consultora económica LCG.

En el corto plazo, desde las consultoras económicas estiman que todavía siguen vigente las estrategias de carry trade STRINGER - AFP

Bonos y acciones

El riesgo país cedió y se mantuvo debajo de los 500 puntos básicos. En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan retrocedió cinco unidades y se ubicó en 494 puntos básicos (-1%), a tan solo diez puntos de distancia del mínimo que se alcanzó durante la gestión de Javier Milei (484 puntos) a finales de enero.

Esto se debió a las subas que presentan los bonos soberanos en dólares. Mientras que los títulos emitidos bajo ley argentina (conocidos como Bonares) presentaron avances del 0,2% (AE38D y AL41D), aquellos emitidos bajo ley extranjera (los Globales) treparon hasta 1,3% (GD46D).

Con foco en el mercado accionario, el índice S&P Merval buscó recuperarse tras la caída del 7% en dólares que tuvo durante la jornada del viernes, en una rueda negativa a nivel internacional. Hoy, la Bolsa porteña subió 0,9% y cotizó en 3.112.420 unidades, equivalentes a US$2043 al ajustar por el contado con liqui (-0,1%).

La Bolsa porteña busca recuperarse, tras las fuertes caídas del viernes Richard Drew - AP

Dentro del panel líder, conformado por aquellas compañías que tienen el mayor volumen de operaciones, la rueda fue liderada por Metrogas (+3,7%), Transportadora de Gas del Norte (+3,5%), Irsa (+3,3%), Cresud (+2,8%) y Aluar (+2,2%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) mostraron variaciones mixtas. Por un lado, subieron los papeles de Tenaris (+2,3%), Cresud (+2%) e Irsa (+1,8%). Por el otro, cayeron Banco Supervielle (-1,5%), BBVA (-1,5%) y Loma Negra (-1,4%).