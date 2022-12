Búsqueda laboral: cómo aprovechar al máximo las oportunidades en LinkedIn

escuchar

Las redes sociales y el desarrollo profesional no suelen ir de la mano. Seguir los tuits de Elon Musk o dejarse arrastrar por la última moda de TikTok no mejoran precisamente tus perspectivas laborales. A menos que la red social en cuestión sea LinkedIn. Fundada en 2003 en Silicon Valley como plataforma para la creación de redes profesionales y adquirida en 2016 por Microsoft por US$26.000 millones, se ha convertido en un elemento fijo del ciberespacio corporativo, con más de 800 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Sus 171 millones de miembros estadounidenses superan en número a la población activa del país. Los estudiantes de secundaria están creando perfiles para incluirlos en sus solicitudes universitarias. Lo más probable es que vos también tengas uno. ¿Cómo sacarle partido?

Para los que aún no se han conectado a LinkedIn, el primer paso es crear un perfil. En primer lugar, elegí una foto atractiva: pensá en resolución visionaria y autenticidad empática. A continuación, enumerá tu historial educativo y profesional. Recordá que nada es demasiado trivial. ¿Fuiste a una guardería selectiva? Decilo; demostrá que fuiste un triunfador desde la más tierna infancia. Cuando redactes la lista, asegurate de que se lee de la forma más inexpresiva posible: sin adjetivos, sin un toque personal. Lo mecánico y lo objetivo es lo más importante.

Microsoft compra LinkedIn: pagará 26.200 millones de dólares Archivo

Con tu perfil, podés ponerte manos a la obra y empezar a crear tu red de contactos. Para que te tomen en serio, tenés que tener 500 conexiones o más en tu perfil. Para conseguirlo, debes salir de su zona de confort y abordar a completos desconocidos. No lo trates como si invitaras a compañeros de clase que no conoces a tu fiesta de cumpleaños, que en la vida real te hace parecer desesperado. En LinkedIn, “cringeworthy” no forma parte del léxico. Este columnista ha acumulado 6.315 conexiones, de las que en realidad conoce quizá a 300.

¿Recuerdas a ese primo Dimitris que tu madre siempre menciona por teléfono y que trabaja en Bain Capital en Boston? Qué mejor manera que una inocua invitación a LinkedIn para volver a conectar con él y hacerse un hueco en su red de capital riesgo. ¿Y ese hombre que se sentó a tu lado en el vuelo de vuelta de Chicago? Aunque sólo recuerdes su nombre de pila y la empresa en la que trabaja, el algoritmo de LinkedIn te permitirá localizarlo con relativa facilidad.

Si sos analista de Goldman Sachs, conectate con todos los analistas de JPMorgan Chase, Morgan Stanley y ubs. No te preocupes, están pensando lo mismo, así que es probable que te complazcan. Y ya que estás en ello, acercate también a todos los que tengan pulso en Goldman. Si uno de los altos cargos -y lo mejor de todo, el Director General- acepta, habrás encontrado oro. Los contactos del jefe te tratarán como a un igual; los que estén desesperados por acercarse un grado más a la cúpula vendrán a rogarte. Tu red explotará.

Foto tomada el 22 de septiembre del 2016 del logo de LinkedIn en una presentación en San Francisco. (Foto AP/Eric Risberg, File)

A continuación, haz alarde de todos tus éxitos. LinkedIn es para los trabajadores de cuello blanco lo que Instagram es para los fashionistas: una forma de presentar la versión más envidiable de ti mismo. “Profundamente honrado de haber sido clasificado en la categoría Global Elite de Líderes del Pensamiento por [inserte el nombre de la oscura organización que reparte títulos al azar]”.

Si queres que todo el mundo sepa que participaste como ponente en el Bloomberg Global Regulatory Forum, adjunta fotos tuyas en el podio y hazte con ellas. Publicar es, en esencia, presumir, así que cualquier intento de mitigarlo se convierte invariablemente en un alarde de humildad (“Mis colegas me dijeron que debería compartir mis éxitos. Así que me enorgullece anunciar que me han invitado a participar en el panel de Líderes en Innovación”). Bartleby solo publica sus columnas (como esta) con cero comentarios.

Mientras le cuentes a la aplicación tus logros, no prestes demasiada atención a los de los demás: así parecerás sereno e imperturbable, no envidioso. Ignora los mensajes generados automáticamente como “Felicita a Dimitris por su nuevo puesto como codirector de European Private Equity en kkr”. Están diseñadas, como si fuera tu madre, para restregártelo por la cara y motivarte a ser más ambicioso (ahora que lo pienso, mencionó que tu primo se había mudado a Londres).

Tenés que jugar limpio, así que ignorá todas las indicaciones automáticas como “Tómate un momento para reconocer un año de relación con tu compañero de trabajo”. Es mejor emplear ese tiempo en forjar nuevas conexiones para acumular números, lo cual, en el mundo de las redes sociales, que busca la gratificación y la gamificación, es en última instancia una gran parte de lo que significa LinkedIn. Según la última notificación, “Has aparecido en 178 búsquedas esta semana”. Así que algo debes estar haciendo bien.

LA NACION