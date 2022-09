Fue víctima de fraude en LinkedIn y ahora enseña a identificar a los estafadores

Quienes utilizan LinkedIn, la red social más grande de profesionales de todo el mundo, reciben constantemente algunas ofertas de empleos que parecen ajustarse a la perfección a su perfil. Si bien muchas veces los interesados agradecen la oportunidad, tras consultar los requisitos y características del puesto, en algunas otras la verdadera razón detrás de la propuesta no es otra que una singular estafa.

Callie Heim, oriunda de Washington DC, narró en una serie de videos virales su experiencia al ser estafada con una increíble oferta de trabajo en esta plataforma que además tenía una llamativa opción de fácil aplicación.

Tras iniciar el proceso en otros empleos en el área marketing, siguió los pasos para -supuestamente- formar parte de la empresa de movilidad Waymo, que no terminó de la forma esperada: “Fue humillante y realmente vergonzoso”, sentenció.

A través de su cuenta de TikTok (@callieheim), detalló que al fin tenía la fuerza para contar su historia, sobre todo para que las personas que vieran sus clips pudieran aprender y no repetir sus errores. De acuerdo con su testimonio, la compañía le pidió descargar la plataforma de mensajería Wire y, aunque ahora admite que esa fue una primera de señal de alerta, en en aquel momento no le dio demasiado entidad.

Todo el proceso continuó su curso: tuvo dos entrevistas, una a través de la aplicación mencionada y la otra desde una llamada telefónica. Tras finalizar, la empresa le dijo que consiguiera un teléfono, una impresora y una computadora para trabajar y en ese momento ella se inundó de una profunda emoción, con el sentimiento de que lo había logrado.

Joven explica cómo fue estafada a través de una oferta laboral en Linkedin: parte 1

“Me dieron el trabajo después de un día de hablar con ellos, lo que, de nuevo, es una bandera roja, pero en ese momento no me di cuenta”. Además, el salario y los beneficios parecían un sueño: “Pero, por supuesto, si parece demasiado bueno para ser verdad, es demasiado bueno para ser verdad...”, añadió.

Luego, la empresa le dijo que ella debía comprar nuevos equipos y que ellos le reembolsarían el dinero: “Estaba tan emocionada con este trabajo que estaba como “hmmm, déjame verlo”, recordó. Afortunadamente, el novio de la joven trabajaba en una empresa de ciberseguridad y, como la situación parecía sospechosa, decidió preguntarle. Finalmente, él se dio cuenta de la conocida estafa que utilizaba a la plataforma Wire.

Joven explica cómo fue estafada a través de una oferta laboral en Linkedin: parte 2

En este modus operandi, los defraudadores se hacen pasar por grandes organizaciones -Como Waymo, en este caso) y ofrecen trabajos a través de la plataforma de mensajería. La mayoría de las veces, la víctima es alguien a quien le dicen que se convertirá en un empleado a la distancia. Luego se les pide que compren una computadora y un teléfono desde un portal que se configura por el estafador, bajo la promesa de que les regresarán el dinero cuando se unan a la compañía.

No obstante, no solo no existe ese trabajo, sino que además el entrevistado jamás recibe los artículos, pero el delincuente se queda con su dinero y acceso a su cuenta bancaria.

“No es culpa de LinkedIn. Alguien se estaba haciendo pasar por una persona de Recursos Humanos de una empresa que ya tenía una oferta de trabajo ahí, por lo que literalmente hicieron que su cuenta se viera exactamente igual y por eso parecía muy legítima”, señaló la tiktoker.

Lo triste para la joven es que además ya había publicado sobre el nuevo trabajo en su perfil. “Definitivamente fue humillante porque ya había publicado [el nuevo puesto] en LinkedIn y era como ‘oh, este es mi nuevo trabajo’. Todos mis antiguos compañeros de trabajo y todos estaban como ‘¡Felicidades!’ Fue muy vergonzoso”.

Al final, en el clip número tres sobre su experiencia, la tiktoker lanzó un cuestionamiento: “Los estafadores se están volviendo más inteligentes (o nos estamos volviendo más tontos, no sé)”.

Joven explica cómo fue estafada a través de una oferta laboral en Linkedin: parte 3

La comunidad virtual se solidarizó con Callie y recalcó que ahora es difícil poder identificar este tipo de estafas: “El proceso de búsqueda trabajo es lo suficientemente estresante, ¿y ahora tenemos que preocuparnos por los estafadores? Lo siento mucho”, le escribió una persona.

En tanto que otro usuario le recomendó: “No pueden acceder a tu dinero solo por tener la información de tu cuenta, pero asegúrate de congelar su crédito o registrarse en Norton u otra protección de identificación”. mientras que otro le comentó: “Siento mucho que te haya pasado esto. Sé lo estresante que es el proceso de aplicación. Me alegro mucho de que tu novio te haya ayudado”.