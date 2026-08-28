Cae la cantidad de cheques rechazados y se consolidan las señales de distensión en la cadena de pagos

La cantidad y los montos de dinero atrapados en operaciones que fueron concertadas mediante el pago de cheques rechazados por tener las cuentas relacionadas “sin fondos suficientes”, que venían de marcar picos a fines de 2025 y en abril, volvieron a disminuir en julio.

La novedad aparece en el Informe de Pagos Minoristas que, mes a mes, publica el Banco Central (BCRA). El organismo dio cuenta de que la relación de los documentos con problemas de cobro sobre “el total de compensados totalizó 1,9% en cantidades y 1,2% en montos, lo que representó una caída de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) en cantidades y montos respecto de junio”, consigna.

Nueva leve baja en el nivel de rechazos

El relevamiento muestra que el mes pasado se compensaron pagos por 5,2 millones de cheques, por un total de $28,1 billones, de los cuales el 86,3% correspondió a la variante electrónica de este instrumento (los ECHEQ), lo que representa un aumento de 7,9 p.p. en relación con junio. “La participación del ECHEQ sobre el total de compensados alcanzó el 64,6% en cantidades (3,3 millones de cheques electrónicos), lo que implica un incremento mensual de 5,5 puntos porcentuales”, detalla.

El informe agrega, además, que siguieron avanzando las operaciones con ECHEQ en dólares, habilitadas desde comienzos de año. Al punto que en julio se compensaron 219 cheques por un monto total de US$41,1 millones.

La mejora en los índices de irregularidad en este tipo de pagos se condice con el descenso que registraron en ese mes las tasas por descubiertos en cuenta corriente, que pasaron de niveles del 28% al 26% en el caso de acuerdos con empresas de primera línea.

El rechazo de cheques por falta de fondos cae Foto Canva

Las señales de distensión en la cadena de pagos, que mantiene, aun así, niveles de irregularidad elevados, habían sido captadas ya por el Score Económico y Riesgo Fidelitas (SERF), que durante junio registró una mejora de 2,7 puntos porcentuales, impulsada principalmente por variables financieras, como la desaceleración de la inflación, una menor presión sobre el riesgo país y “una reducción del 4,9% en la cantidad de deudores en mora luego del máximo histórico registrado en mayo”, aunque sin llegar a niveles que ayuden a una recuperación consolidada de la economía.

“La mejora del SERF muestra que algunas variables macroeconómicas comienzan a ordenarse, pero la economía real todavía transita un escenario muy exigente. Los cheques rechazados siguen en niveles récord, la mora empresarial continúa elevada y el crédito permanece restringido. Hasta que esas variables no comiencen a normalizarse, será difícil hablar de una recuperación sostenida de la actividad”, había explicado entonces Félix El Idd, CEO de Fidelitas.

Los datos de julio parecen confirmar esa tendencia, aunque sin modificar la situación de fondo.