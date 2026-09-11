Cae la venta ilegal en la Ciudad, pero los alimentos ganan terreno en los puestos callejeros

La venta ilegal en la vía pública retrocede en la Ciudad de Buenos Aires. En agosto, se detectaron 99 puestos informales, lo que representa una caída interanual del 38,1% y un descenso del 11,6% respecto al mes anterior, según un relevamiento del Observatorio de Comercio y Servicios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El fenómeno está fuertemente focalizado: todos los puestos ubicados en calles y avenidas se concentraron en apenas diez cuadras. La calle Perú del 0 al 100 encabezó el ranking con 18 puestos (66,6% del total).

Bastante por detrás se ubicaron el Microcentro (2 puestos, 7,4%) y la avenida Córdoba al 2100 (2 puestos, 7,4%). Otras avenidas tradicionales como Cabildo, Corrientes, Pueyrredón, Rivadavia y Santa Fe registraron un único puesto.

El epicentro de la venta informal en Buenos Aires se trasladó al transporte público Policía de la Ciudad

La densidad promedio en los tramos relevados fue de 2,3 puestos por cuadra, ubicándose apenas por debajo de los 2,4 registrados el mes de julio.

Sin embargo, el epicentro de la venta informal se trasladó al transporte público. La estación Once encabezó la nómina con 38 puestos (52,7% del total sectorial), seguida de cerca por Constitución, con 32 puestos (44,4%). Ambas terminales concentraron más del 97% del comercio ilegal porteño, mientras Retiro y Lacroze registraron un solo puesto cada una.

A la par de la baja de manteros, la composición de su oferta sufrió un cambio marcado. Es que el rubro de Alimentos y bebidas se consolidó como el principal motor de la venta callejera, con el 71,2% del total de productos, tras registrar una suba de 2,8% en comparación con el mes anterior. Muy por detrás se ubicaron Artesanías (18,3%) y Artículos domésticos (3,8%).

Categorías históricas como Indumentaria y Calzado quedaron desplazadas por Alimentos y bebidas Matías Adhemar

Es el caso de las estaciones ferroviarias, donde la venta de alimentos y bebidas representa el 93,2% de todos los puestos instalados. De todos modos, las Artesanías se mantienen como el principal eje de comercialización informal en calles y peatonales, en un 63,3%.

El resto de la oferta callejera quedó marginada: Artículos domésticos representó el 3,8%; Construcción y ferretería, el 1,9%; mientras que categorías históricas como Indumentaria y calzado, Juguetería, u Óptica y joyería alcanzaron apenas un 1,0% cada una.

El comercio ilegal en la Argentina

Estimaciones de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi) y estudios privados calculan que el comercio ilegal en nuestro país equivale a cerca del 5% del PBI.

Un informe reservado de la consultora MAP al que accedió LA NACION advierte que el Estado sufre una sangría fiscal de US$2300 millones anuales debido al ingreso ilícito de mercaderías.

Dentro de ese universo, el sector cervecero lidera las pérdidas impositivas con US$1100 millones al año. Según la Cámara de la Industria Cervecera, 4 de cada 10 latas de cerveza comercializadas en comercios del Gran Buenos Aires provienen del circuito ilegal.

4 de cada 10 latas de cerveza comercializadas en comercios del Gran Buenos Aires provienen del circuito ilegal ARCA

Por fuera del impacto fiscal, los especialistas advierten sobre el peligro para la población: la venta de alimentos y bebidas sin control aduanero ni sanitario elude las verificaciones de ANMAT y normativas de higiene, generando riesgos para la salud de los consumidores.

En agosto, la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, intensificó las inspecciones en “zonas secundarias” como supermercados, vinerías y puntos de distribución en distintos centros urbanos del país.

Los operativos resultaron en el secuestro de bebidas alcohólicas importadas por un valor superior a los $67 millones, bajo la figura de “tenencia injustificada con fines comerciales”. Como el Código Aduanero sanciona esta infracción con multas de hasta cinco veces el valor de la mercadería, el organismo prepara sanciones que podrían superar los $308 millones.