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Competencia mundial: jóvenes ganaderos viajarán a un exigente certamen en Canadá

En Alberta participarán de módulos que incluyen planes de negocios, estrategias de marketing, bioseguridad y las tradicionales destrezas de cuidado y exhibición de animales

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Integrantes de los ateneos de diferentes razas se reunieron con representantes de la embajada de Canadá y el presidente de Angus, Amadero Derito, en la última Exposición Rural de Palermo
Integrantes de los ateneos de diferentes razas se reunieron con representantes de la embajada de Canadá y el presidente de Angus, Amadero Derito, en la última Exposición Rural de Palermo

La ganadería argentina estará representada, por primera vez, como país invitado especial en la Battle of Emerging Elite Farmers (B.E.E.F. International), un certamen global pionero diseñado para formar y potenciar a la próxima generación de líderes agropecuarios. Será del 5 al 8 de noviembre próximo en el marco de Farmfair International en Edmonton, Alberta, Canadá.

Según se indicó, a diferencia de los concursos tradicionales de jura o preparación de animales, la B.E.E.F. International busca un desarrollo integral. “Delegaciones de distintos países competirán en exigentes módulos que incluyen planes de negocios (“Monetize Your Trip”), estrategias de marketing y redes sociales, bioseguridad, además de las tradicionales destrezas de cuidado y exhibición de animales", explicaron.

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Ricardo Cantarelli, embajador de Farmfair, dijo: “No se trata solo de un concurso de animales. Es una propuesta de capacitación y desarrollo para los jóvenes líderes del sector ganadero. Lo más distintivo es que los participantes aprenderán y competirán uniendo esfuerzos entre distintas razas productivas”.

Se señaló que la delegación argentina viajará con dos agrupaciones confirmadas: el Argentina Team Celeste y el Argentina Team Blanco, con jóvenes de entre 18 y 25 años “con perfiles destacados en diferentes asociaciones”, contaron.

Workshop en las filas de la Exposición Rural de Palermo con la entrenadora del equipo de Australia, ganador del certamen en 2025
Workshop en las filas de la Exposición Rural de Palermo con la entrenadora del equipo de Australia, ganador del certamen en 2025

“El Argentina Team Celeste estará integrado por Delfina Spinella, quien además asume el rol estratégico de coordinadora de ambos equipos, en representación de la raza Angus; Fermín Eyeherabide por Shorthorn; Luisina Ugolini por Wagyu; e Isidro Luis por Limangus”, informaron.

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“El Argentina Team Blanco estará compuesto por Tomás Fernández por Angus; Sofía Ponce de León por Shorthorn; Nicolás Gorriti Von Hinke por Hereford; y Agustín Cano, en representación del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina”, agregaron. En tanto, Candelaria Giménez, presidenta del Ateneo Angus, viajará especialmente a Farmfair para colaborar con ambos equipos.

En este contexto, destacaron: “Para la Argentina, participar en esta plataforma global es una herramienta estratégica. Con la mirada puesta en futuros compromisos internacionales del sector, este programa funciona como una incubadora de nuevos dirigentes, fortaleciendo los lazos del país con los principales mercados del mundo”.

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