Calendario Anses: cuándo se cobra la AUH en octubre 2026

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) publicó todas las fechas de pago correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre 2026. Las mismas incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

La AUH se ajusta en un 1,66% Gza Museo del juguete / Carlos Furman

Los beneficiarios de la AUH de la Anses reciben en octubre un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la AUH en octubre 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en octubre es el siguiente, según la terminación del DNI:

Terminación de DNI Fecha de pago 0 8 de octubre 1 9 de octubre 2 13 de octubre 3 14 de octubre 4 15 de octubre 5 16 de octubre 6 19 de octubre 7 20 de octubre 8 21 de octubre 9 22 de octubre

De cuánto es la AUH en octubre 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en octubre, con la actualización del 1,66%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $125.267,02 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $407.886,98 Asignación por Embarazo $125.267,02

El 20% restante queda retenido hasta fin de año cuando el cruce de datos personales acredita la asistencia escolar y control sanitario de los menores.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Las acreditaciones de la AUH serán automáticas y ya no habrá que presentar certificados

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello informó que “los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades [escolaridad y salud] para los titulares de 5 a 17 años serán informados directamente a Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos, eliminando la necesidad de realizar la certificación presencial en papel”.

Anses realiza el cruce de datos para habilitar el cobro retenido

De esta manera los titulares de la AUH quedan eximidos de este trámite, por el que se mantenía retenido el 20% de la asignación, hasta completar la documentación.

De acuerdo a la información oficial, esta medida va en línea con los objetivos del Gobierno nacional de simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía. Asimismo, garantiza una mayor veracidad al verificar la información en la fuente oficial, reduciendo el margen de error y de fraude que implica la certificación manual, y optimiza la eficiencia administrativa.