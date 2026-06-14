Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 15 al 19 de junio

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) continúa con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a la semana del 15 al 19 de junio 2026, según está establecido en el calendario de pagos. Debido al lunes feriado, las acreditaciones comienzan el martes.

Anses continúa con el pago de las prestaciones sociales

En la última segunda del mes se abonan las jubilaciones, AUH, Asignaciones por Embarazo, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de la Anses en la semana del 16 al 19 de junio

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

Las prestaciones de la tercera semana del mes

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)