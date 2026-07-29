Más de US$27.000 millones: Caputo destacó que las exportaciones del agro alcanzaron el mayor volumen de la historia para un primer semestre

Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron un nuevo récord histórico durante el primer semestre de 2026. Así lo destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, al difundir en su cuenta personal de X los resultados del comercio exterior del sector entre enero y junio de este año, que mostraron un crecimiento tanto en volumen como en valor respecto del mismo período de 2025.

Según indicó el funcionario, durante los primeros seis meses del año las exportaciones agroindustriales totalizaron 63 millones de toneladas, lo que representó un incremento del 15% interanual y el mayor volumen registrado para un primer semestre.

En términos de valor, las ventas al exterior alcanzaron los US$27.447 millones, con una mejora del 18% frente a igual período del año pasado. Al presentar los datos, Caputo escribió: “Las exportaciones agroindustriales alcanzaron un récord histórico en el primer semestre de 2026”.

En un posteo en X, Caputo escribió: “Las exportaciones agroindustriales alcanzaron un récord histórico en el primer semestre de 2026”

De acuerdo con la información difundida por el ministro, 37 complejos exportadores, que representaron el 70% del volumen total exportado, registraron aumentos en las cantidades comercializadas respecto de 2025.

Entre los complejos con mayor crecimiento sobresalió el girasol, con un incremento del 129%. También se destacaron el trigo, con una suba del 56%; las legumbres, con un 48%; los lácteos, con un 24%; los cítricos agrios, con un 23%; la cebada, con un 19%; el sorgo, con un 12%, y las hortalizas pesadas, con un avance del 8%.

Otro de los aspectos resaltados por Caputo fue la incorporación de nuevos productos a la oferta exportable argentina. En ese sentido, señaló que “adicionalmente, se contabilizaron 25 productos que se exportaron por primera vez en varios años”. Entre esos productos mencionó semillas de cártamo, grasa de cerdo, carne caprina, manzanas, peras y damascos secos, además de gomas de mascar y preparaciones para sopas.

Otro de los aspectos resaltados por Caputo fue la incorporación de nuevos productos a la oferta exportable argentina; en ese sentido, señaló que “adicionalmente, se contabilizaron 25 productos que se exportaron por primera vez en varios años y entre esos productos mencionó manzanas, peras y damascos secos Shutterstock

La publicación también hizo foco en los principales mercados de destino de los productos agroindustriales argentinos. Según detalló el ministro, Vietnam, China, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Malasia, India y Egipto concentraron más del 53% del volumen total exportado durante el primer semestre.

El desempeño refleja la importancia que mantiene el complejo agroindustrial como principal generador de divisas para la economía argentina y muestra una expansión tanto en los volúmenes exportados como en la diversificación de productos colocados en el exterior.

Entre los complejos con mayor crecimiento sobresalió el girasol, con un incremento del 129%

Además del crecimiento de los principales complejos tradicionales, la aparición de 25 productos que retomaron las exportaciones después de varios años marca una ampliación de la oferta exportable, con bienes que abarcan desde producciones regionales hasta alimentos industrializados. Entre ellos sobresalen productos vinculados a economías regionales, como las frutas secas, junto con otros provenientes de las cadenas ganadera y agroindustrial.

Caputo remarcó especialmente el desempeño alcanzado durante la primera mitad del año al destacar: “Las exportaciones del sector agroindustrial registraron entre enero y junio un crecimiento del 15% en volúmenes en relación a igual período de 2025, totalizando 63 millones de toneladas y alcanzando un nuevo récord histórico. En valores, las ventas al exterior sumaron US$27.447 millones, con una suba de 18% en el mismo período”.