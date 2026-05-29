El Gobierno confirmó el bono previsional de junio y fijó un aumento para jubilados y pensionados

El Gobierno confirmó el pago de un bono previsional para junio y fijó los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones, con un aumento del 2,58%. Además, dispuso un incremento del mismo porcentaje para las asignaciones familiares. Las medidas fueron oficializadas este viernes diferentes normativas mediante un decreto presidencial y dos resoluciones de la Anses, publicadas en el Boletín Oficial.

La principal novedad es la continuidad del bono extraordinario previsional, que volverá a abonarse durante junio a los sectores de menores ingresos del sistema. El decreto 399/2026 estableció que el refuerzo tendrá un monto máximo de $70.000 y alcanzará a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas.

Anses oficializó los valores previsionales que regirán desde junio

Según la norma, quienes perciban ingresos equivalentes al haber mínimo cobrarán la totalidad del bono. En cambio, aquellos cuyos haberes superen ese umbral recibirán un monto menor, calculado de manera tal que la suma entre la prestación y el refuerzo no exceda el límite resultante de agregar $70.000 al haber mínimo garantizado.

El beneficio será liquidado por titular y únicamente para prestaciones vigentes durante junio. También tendrá carácter no remunerativo, por lo que no podrá ser alcanzado por descuentos ni ser considerado para otros conceptos o prestaciones.

El decreto 399/2026 estableció que el bono previsional tendrá un monto máximo de $70.000

La medida alcanza a los beneficiarios de la PUAM y a quienes perciben pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional. En el caso de las pensiones con más de un copartícipe, el decreto dispuso que todos los beneficiarios serán considerados como un único titular a los fines de determinar el derecho al cobro del bono.

Junto con esa decisión, Anses oficializó los valores previsionales que regirán desde junio como resultado de la movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización correspondiente será de 2,58%, porcentaje calculado a partir de la variación registrada por el Indec.

La asignación del bono fue determinado por un decreto firmado por Javier Milei (AP Photo/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

De acuerdo con la Resolución 139/2026, el haber mínimo garantizado ascenderá a $403.317,99, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.713.948,17. La misma normativa fijó en $184.499,57 el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) y en $322.654,39 el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. También actualizó las bases imponibles utilizadas para el cálculo de aportes y contribuciones previsionales.

A partir del período devengado junio, la base imponible mínima será de $135.837,40 y la máxima alcanzará los $4.414.652,38. Asimismo, se establecieron los índices que se utilizarán para actualizar las remuneraciones de los trabajadores que cesen en actividad o soliciten una prestación previsional desde el próximo mes.

De acuerdo con la Resolución 139/2026, el haber previsional mínimo ascenderá a $403.317,99 Rodrigo Nespolo

Las novedades difundidas este viernes también incluyeron cambios en las asignaciones familiares. Mediante la Resolución 146/2026, Anses dispuso un incremento de 2,58% para los montos de las prestaciones y para los límites y rangos de ingresos del grupo familiar contemplados por el régimen de asignaciones.

Los nuevos valores regirán para las prestaciones percibidas o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de junio. Además, mantuvo el criterio que excluye del cobro de asignaciones familiares a los grupos en los que uno de sus integrantes supere determinado nivel de ingresos.

Para junio, ese tope individual quedó fijado en $2.970.968. Si alguno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a esa cifra, el grupo dejará de reunir las condiciones para acceder a las asignaciones, aun cuando la suma total de los ingresos familiares permanezca dentro de los límites generales establecidos por la normativa vigente.