Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra la PUAM de septiembre 2026

Los titulares de las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) ya pueden conocer la fecha exacta de acreditación de su pensión, correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo al cronograma elaborado por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para la distribución de todas sus prestaciones.

La PUAM se incrementa en un 2,11% este mes

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, para septiembre, ya se conocen las fechas exactas de cobro, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el noveno mes del año, los titulares de la PUAM tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la PUAM de septiembre 2026

La acreditación y pago de la PUAM se circunscribe a la segunda y tercera semana del mes y se abonan desde el martes 8 hasta el lunes 21 de septiembre.

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 8 de septiembre DNI terminados en 1 9 de septiembre DNI terminados en 2 10 de septiembre DNI terminados en 3 11 de septiembre DNI terminados en 4 14 de septiembre DNI terminados en 5 15 de septiembre DNI terminados en 6 16 de septiembre DNI terminados en 7 17 de septiembre DNI terminados en 8 18 de septiembre DNI terminados en 9 21 de septiembre

Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $428.633,20 $70.000 $498.633,20 Jubilación máxima $2.884.395,56 - $2.884.395,56 PUAM $342.906,55 $70.000 $412.906,55 PNC (Invalidez/Vejez) $300.043,23 $70.000 $370.043,23

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El calendario completo de la PUAM de septiembre Imagen generada con IA

Cómo es la entrega del bono previsional de septiembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.