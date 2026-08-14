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Jubilaciones de Anses: cuánto se cobra en septiembre de 2026 con el aumento confirmado

El último índice de inflación es la referencia para el cálculo de los haberes previsionales del mes; todo lo que hay que saber

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El monto exacto de las jubilaciones para septiembre 2026
El monto exacto de las jubilaciones para septiembre 2026

Los jubilados y pensionados de todo el país que cobran sus haberes a través de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en septiembre un incremento del 2,11%, debido a la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.

Las prestaciones de Anses se ajustan en septiembre en un 2,11%
Las prestaciones de Anses se ajustan en septiembre en un 2,11%telam-14399

De esta manera, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoTotal a cobrar
Jubilación mínima
$428.633,20
$70.000
$498.633,20
Jubilación máxima
$2.884.395,56
-
$2.884.395,56
PUAM
$342.906,55
$70.000
$412.906,55
PNC (Invalidez/Vejez)
$300.043,23
$70.000
$370.043,23

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo es la entrega del bono previsional de septiembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $498.633,20.

Para jubilaciones superiores, el bono es proprocional
Para jubilaciones superiores, el bono es proprocionalAndrzej Rostek - Shutterstock

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
  • Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
  • Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
  • Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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