Calendario semanal de Anses: qué pasa con los pagos de jubilaciones y AUH durante los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina
El organismo nacional difundió el cronograma de pagos de todas las prestaciones sociales del penúltimo mes del año y detalló cómo será el calendario del lunes 9 al viernes 13 de noviembre
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Esta semana la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) comienza con el calendario de pagos de las distintas prestaciones sociales que se entregan en noviembre de 2026. Debido a los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina, algunas fechas y terminaciones de DNI debieron modificarse. De esta forma, los pagos comienzan el miércoles 13 de noviembre y, para poder llegar a abonar todos, el viernes se acreditan varias terminaciones juntas.
En el undécimo mes del año, las prestaciones sociales de Anses tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.
Calendario semanal de Anses: qué pasa con los pagos de jubilaciones y AUH durante los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre