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Calendario semanal de Anses: qué pasa con los pagos de jubilaciones y AUH durante los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

El organismo nacional difundió el cronograma de pagos de todas las prestaciones sociales del penúltimo mes del año y detalló cómo será el calendario del lunes 9 al viernes 13 de noviembre

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Cuánto paga la Anses a los titulares de sus prestaciones este mes
Cuánto paga la Anses a los titulares de sus prestaciones este mes

Esta semana la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) comienza con el calendario de pagos de las distintas prestaciones sociales que se entregan en noviembre de 2026. Debido a los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina, algunas fechas y terminaciones de DNI debieron modificarse. De esta forma, los pagos comienzan el miércoles 13 de noviembre y, para poder llegar a abonar todos, el viernes se acreditan varias terminaciones juntas.

Todas las fechas de pago de las prestaciones sociales de noviembre
Todas las fechas de pago de las prestaciones sociales de noviembre

En el undécimo mes del año, las prestaciones sociales de Anses tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

Calendario semanal de Anses: qué pasa con los pagos de jubilaciones y AUH durante los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Las fechas de acreditación en el penúltmo mes del año
Las fechas de acreditación en el penúltmo mes del añoRodrigo Nespolo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
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AnsesJubilacionesPensionesAsignación Universal por HijoAsignaciones familiares
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