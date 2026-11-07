El ajuste fiscal se profundizó en octubre: el gasto público cayó 5,4% real y acumula una baja de 3,2% en 2026

El ajuste fiscal volvió a profundizarse en octubre, en línea con la estrategia oficial de sostener el superávit en las cuentas públicas. El gasto primario de la Administración Nacional registró una baja real de 5,4% interanual en el último mes y acumula una reducción de 3,2% en lo que va del año. Se trató de la segunda baja mensual más fuerte de 2026, impulsada por un recorte en las partidas destinadas a las provincias.

Los datos se desprenden de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en el cual se analizó la evolución del gasto primario devengado de la Administración Nacional y del gasto base caja (efectivamente pagado).

La caída real del 5,4% registrada en octubre fue la segunda más importante de 2026, detrás de la de febrero Iaraf

El documento detalló que, en octubre, el gasto primario devengado fue de $12 billones, lo que implicó una caída real interanual del 5,4%. En tanto, el acumulado en los primeros diez meses del año alcanzó los $115,2 billones, lo que arrojó una reducción real interanual del 3,2% respecto del mismo período de 2025.

Por otro lado, el informe profundiza en la dinámica del gasto primario pagado, medido sobre base caja, que registró una contracción real interanual del 9,7% en octubre. Esta baja se posicionó como la segunda más pronunciada de todo el año. Quedó únicamente por detrás del registro de febrero, mes en el que la reducción interanual alcanzó el 14%. La caída de octubre contrastó con la de septiembre, cuando el gasto devengado se había reducido apenas 0,7% en términos reales.

El gasto mostró oscilaciones durante el año y volvió a profundizar su descenso en octubre Iaraf

En el acumulado entre enero y octubre, mientras el devengado se redujo un 3,2% real interanual, el pagado lo hizo en un 4,2%.

“El ajuste del gasto devengado refleja la decisión del gobierno de definir el gasto en función de la recaudación. La caída interanual de la recaudación ha implicado una caída real del gasto devengado. Dada la movilidad del gasto en jubilaciones (ajusta en base a la inflación de dos meses previos), mientras este registra una suba real, el resto del gasto debe bajar más que proporcionalmente para adecuarse al nivel de recaudación”, detalló Iaraf.

Los mayores recortes

El recorte del gasto en octubre estuvo explicado principalmente por la contracción de las partidas giradas a las provincias. Las transferencias corrientes a las jurisdicciones subnacionales registraron un desplome real interanual del 56,4%, al tiempo que las transferencias de capital —destinadas prioritariamente a obras de infraestructura— se redujeron un 55,9%.

Las transferencias a las provincias fueron las que sufrieron el mayor recorte en lo que va del año Presidencia

También se observaron bajas significativas en las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios (-26,4%) y en los giros orientados al sector privado (-14,3%).

Al observar el acumulado de los primeros diez meses de 2026, las transferencias a provincias continúan siendo las partidas más afectadas por los recortes. Las transferencias corrientes presentan una caída real acumulada del 61%, en tanto que las transferencias de capital retroceden un 43,7%.

A su vez, la inversión real directa muestra una reducción del 21,1%, consolidándose firmemente entre las partidas más castigadas por la estrategia de contención fiscal del Gobierno nacional.

Las excepciones al ajuste

En contraposición al severo recorte generalizado, un grupo sumamente reducido de partidas logró mantenerse por encima de la inflación durante el décimo mes del año. La mayor suba correspondió a la inversión real directa, que aumentó 6,1% en términos reales durante octubre.

Las jubilaciones y pensiones son algunos de los pocos conceptos que crecieron en el año Daniel Basualdo

Asimismo, crecieron de forma destacada las transferencias corrientes destinadas a las universidades nacionales, con un alza real del 5,7%, acompañadas por las jubilaciones y pensiones, que registraron una mejora del 2,2% en el período. Estos tres componentes fueron la excepción dentro de una estructura de gasto marcada por recortes en la mayoría de las partidas.

Sin embargo, al extender el análisis al acumulado de los primeros diez meses de 2026, los incrementos reales se achican considerablemente. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real acumulada de apenas el 1,9%, mientras que las transferencias a universidades se elevaron un 0,7%. Al respecto, el informe señaló que esos “fueron los únicos grandes componentes del gasto que exhibieron variaciones positivas en el período”.

El desempeño de las jubilaciones responde a la actualización automática de los haberes por la fórmula de movilidad —que se ajusta por el último dato de inflación—, mientras que las universidades lograron sostener recursos por encima de la inflación en un contexto en el que la mayoría de las partidas permaneció en terreno negativo.