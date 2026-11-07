La visita del papa León XIV podría movilizar más de 3 millones de turistas nacionales e internacionales

En el marco de su gira por Sudamérica, el papa León XIV visita la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre y recorrerá la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. En la previa a su llegada, se anticipa un importante movimiento de viajeros tanto internos como del exterior.

Según el relevamiento preliminar del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se estima que hasta 7 millones de peregrinos participarán de los distintos actos previstos durante su visita, con un movimiento turístico que superaría los 3 millones de visitantes, entre turismo nacional e internacional.

Se anticipa un gran movimiento turístico para los próximos días por la visita del Papa Hernan Zenteno - La Nacion

Además de los argentinos que se movilizarán para presenciar la visita del Papa, el análisis remarcó un “marcado crecimiento del turismo receptivo internacional”, con un incremento de las reservas provenientes principalmente de Chile, Perú y Brasil.

En la ciudad de Buenos Aires se proyecta el ingreso de más de 1,2 millones de visitantes procedentes del interior del país y del extranjero. En ese sentido, para el fin de semana largo se estima que la ocupación hotelera promediará el 75%.

Pero la la provincia de Buenos Aires, Luján y el corredor oeste concentran las mayores expectativas de convocatoria. “Las búsquedas de alojamiento en Luján y sus alrededores crecieron más de un 1800%, y se espera una ocupación plena, con la llegada de al menos 2 millones de personas”, detalló el relevamiento.

Las búsquedas de alojamiento en Luján y sus alrededores crecieron más de un 1800%, y se espera una ocupación plena Guadalupe Faraj

Por otro lado, también se destacó un fuerte crecimiento en otros destinos de la provincia: en General Rodríguez, las búsquedas de alojamiento aumentaron un 1354%, mientras que en Pilar el incremento alcanzó el 105% para el mismo período. Por su parte, Mercedes también espera niveles elevados de ocupación.

En Córdoba, las proyecciones indican que podrían recibirse hasta un millón y medio de visitantes. La capital provincial espera alcanzar la ocupación plena, con reservas que ya se ubican en torno al 70%.

Asimismo, se prevé un importante derrame turístico hacia ciudades y localidades vecinas de las sierras cordobesas. En Villa Carlos Paz, las expectativas y reservas ya superan el 70%, mientras que en Alta Gracia las búsquedas de alojamiento aumentaron casi un 400%.

Por último, llamó la atención el crecimiento en las búsquedas de alojamientos en Entre Ríos, que se explica por quienes aprovecharon para presenciar la misa que el Santo Padre celebró este sábado en Paysandú, Uruguay. La ciudad entrerriana de Colón proyectó una alta ocupación, con reservas que superaron el 50%.

Homilía de León XIV en Paysandú

“Estas proyecciones preliminares reflejan el impacto que tendrá la visita de León XIV en la actividad turística argentina, tanto por la movilización de peregrinos como por el movimiento de visitantes nacionales e internacionales, con efectos en los servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y comercio de los destinos involucrados”, señalaron desde la CAT en un comunicado.

Agenda de la visita del papa León XIV

Domingo 8 de noviembre

León XIV llegará a Aeroparque a las 16.30, donde será recibido por el presidente Javier Milei . A las 16.50 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y a las 17.20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

. A las 16.50 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y a las 17.20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada. A las 18.30 se realizará el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, con la participación del Gabinete nacional. Al finalizar, el presidente Javier Milei y el papa León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19:00.

Lunes 9 de noviembre

La jornada comenzará a las 9.15 con una visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

A las 11.30, el Papa celebrará la santa misa en el Monumento a los Españoles , con la presencia del presidente Javier Milei. El evento será transmitida por cadena nacional.

, con la presencia del presidente Javier Milei. El evento será transmitida por cadena nacional. Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). A las 17.20 se reunirá con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

En tanto, a las 18.45 celebrará las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. La jornada finalizará a las 19.45 con una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

Los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina (Foto: Instagram @vaticannews.es)

Martes 10 de noviembre

El Santo Padre partirá hacia Córdoba a las 7.10 y llegará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.00. A las 9.20 arribará al predio de la celebración y realizará un recorrido en papamóvil. La misa está prevista para las 10.00.

y llegará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.00. A las 9.20 arribará al predio de la celebración y realizará un recorrido en papamóvil. La misa está prevista para las 10.00. A las 15.15, el Papa mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16.55 partirá hacia Buenos Aires , con llegada a Aeroparque prevista para las 18.10. A las 19.45 se trasladará a la zona del Monumento a los Españoles, donde realizará un recorrido en papamóvil por avenida del Libertador para saludar a los fieles.

, con llegada a Aeroparque prevista para las 18.10. A las 19.45 se trasladará a la zona del Monumento a los Españoles, donde realizará un recorrido en papamóvil por avenida del Libertador para saludar a los fieles. Finalmente, a las 20.15 encabezará la vigilia con jóvenes, que incluirá momentos de diálogo, música y oración.

Miércoles 11 de noviembre