Cambia el mapa de contratación de personal en la Argentina

La comodidad de un hogar cercano a la familia y a los amigos, en el barrio “de siempre”, y en terreno conocido, puede estar a punto de cambiar para algunos de los perfiles que ven un parate en la zona central del país, pero muy buenas oportunidades a cientos de kilómetros de distancia. Para ello, hay que saber hacer las valijas y mudarse. En algún sentido, se trata de empezar de nuevo, algo que es moneda corriente en otros países, pero no tanto en la Argentina.

Esta es una de las conclusiones de la última Encuesta de Expectativas de Empleo (ENE) de ManpowerGroup, que mide, a través de la opinión de más de 750 empleadores en la Argentina, la diferencia entre el porcentaje de empresas que piensan contratar y aquellas que buscan reducir el plantel.

Habrá (levemente, aclaran) más contrataciones que despidos en el sector privado registrado en julio, agosto y septiembre, pero no en todo el país. La región noroeste y la Patagonia, dice el documento, tienen las más altas expectativas de contratación, mientras que la pampeana tiene una expectativa negativa y cuyo no va a incorporar personal.

El mapa del empleo muestra que el 33% de los empresarios piensa aumentar la cantidad de personal, pero el 29% va a despedir. Hay otro 36% que se va a quedar como está. Los números no son extraordinarios, pero claramente favorecen a los dos extremos de la Argentina, donde se necesitan no solo profesionales para las empresas, sino también proveedores de todo tipo de servicios.

Habrá más trabajo en el norte y en el sur del país

Luis Guastini, presidente y CEO de ManpowerGroup Argentina, analizó que la encuesta ratificó lo que sucede en la economía de los últimos trimestres, donde hay actividades y zonas con muy buenas expectativas y otras más pesimistas en términos de generación de empleo.

“Hay variables que pueden cambiar. Por ejemplo, la industria manufacturera en la provincia de Buenos Aires está afectada por la caída del consumo y una retracción en la actividad económica. Pero si esto se modifica, podría aumentar la expectativa de contratación”, asegura.

Vamos a tener que pensar en un modelo con más flexibilidad para mudarse de una zona a otra del país

Otro ejemplo en este sentido es la industria automotriz, que está golpeada, pero que registra en este momento proyectos concretos. “Eso aumenta la expectativa por razones puntuales. Si bien la industria no está mejorando, levantó la expectativa para este trimestre”, dijo Guastini, sin desestimar que actualmente la mayor intención de contratación está en industrias relacionadas con la energía y la minería.

Una cuestión cultural

Mientras que el norte y el sur del país expanden sus horizontes en materia de empleo, comienza a tomar forma una nueva dinámica sociocultural. “Tenemos algunos rasgos de aprendizaje desde nuestra formación más temprana, donde el arraigo es muy importante”, continuó el ejecutivo de Manpower.

“Vamos a tener que pensar en un modelo con más flexibilidad para mudarse de una zona a otra del país”, aseguró y agregó que es un modelo que está más en consonancia con la manera de pensar de los trabajadores de Estados Unidos, entre otros países, más acostumbrados a migrar hacia donde están las posibilidades laborales.

“Cuando uno mira el empleo que se necesita en Neuquén, y lo contrasta con las dificultades que tienen las empresas del conurbano, es inevitable pensar que se necesitaría un movimiento migratorio más veloz”, analizó Guastini. “Nos falta un camino por recorrer para descentralizar el país y que sea más próspero en todos los lugares”.

En el promedio país, la ENE para el tercer trimestre de 2026 es de 6%. Es escaso si se compara con Brasil, que llega al 37% o a Chile, que duplica la expectativa de empleo de la Argentina. El promedio global es del 26%.

La expectativa de empleo medida por Manpower de 2020 en adelante

La intención de los empleadores de contratar gente disminuyó 4% con respecto al trimestre anterior, pero aumentó un 1% con respecto al mismo período del año pasado. Los desafíos económicos son los motivos principales para considerar una reducción de personal.

En el tercer trimestre, el sector que tiene mayor intención de aumentar su personal es el de servicios públicos y recursos naturales, seguido por la industria automotriz, y por tecnología y servicios IT (que es el sector con más crecimiento comparado con el mismo período del año pasado). Por otro lado, son las empresas con plantillas de 250 a 999 colaboradores las que más piensan en agrandarse.

“Hay sectores que tienen una alta expectativa de contratación, como petróleo, minería y gas natural; otros condicionados al contexto, como consumo, comercio tradicional y manufactura. También están los sectores sensibles al contexto global, como los servicios profesionales o todo lo que le vendemos al exterior. Aquí hay dos factores que impactan negativamente: el salario en dólares, que no es competitivo, y una rápida automatización”, asegura el ejecutivo.

Los sectores que más empleo van a generar durante el próximo trimestre

Guastini revela que hay una caída importante de la expectativa de contratación en los países más desarrollados. “Mientras que Europa se ve muy afectada por el contexto geopolítico, América Latina y Asia van en la dirección contraria. Brasil, por ejemplo, está en cuarto lugar en la tabla”. La Argentina, en cambio, tiene una expectativa más moderada que el resto de la región. “No termina de repuntar la generación de empleo. Todavía falta mucho, pero hay oportunidades. El inversor está mirando para este lado”, cerró.