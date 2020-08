¿Camino a unicornio? Una empresa de tecnología recaudó US$118 millones

MURAL está en camino a ser uno de los próximos unicornios

25 de agosto de 2020 • 11:41

Mural, un espacio de trabajo digital especializado en colaboración visual para empresas, recaudó US$118 millones y podría estar en camino a convertirse en uno de los próximos unicornios. La empresa lo anunció hoy por la mañana a través de su cuenta en Twitter.

Con sede en San Francisco y presencia en la Argentina y en Europa, desde 2011 creció rápidamente. Es una plataforma que se extiende a una comunidad de millones de participantes, entre miembros y facilitadores. Con 250 empleados en el mundo y con la expectativa de llegar a ser 300 a fin de año. Las ventas en un año se han triplicado y, este año, se agregaron más de un millón de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

Empresas de todas partes del mundo buscan innovar a través del pensamiento visual y la colaboración remota que Mural les ofrece. IBM, Autodesk, Intuit, GitHub y Atlassian son algunas cuyos empleados son miembros. La red de consultores, los creadores de juegos, las comunidades de clientes y muchos programas apunta a seguir creciendo.

Más que una pizarra en línea permite la innovación a escala. Busca ser un espacio de trabajo digital para lograr una planificación y estrategia. La plataforma se integra con Slack, Microsoft Teams, Dropbox, JIRA, Google Drive y GitHub, entre otras.

En un año en el que, por la pandemia de Covid-19, el teletrabajo se volvió moneda corriente para todo tipo de empresa Mural logró destacarse. Brinda soluciones de colaboración visual en la experiencia de diseño, de desarrollo y de necesidades de trabajo remoto. Además, la compañía ofrece la posibilidad de trabajar bajo esa modalidad desde cualquier parte del mundo.

La ronda de inversión (serie B) fue liderada por Insight Partners, Tiger Global, Slack Fund y World Innovation Lab. El inversor Gradient Ventures también participó. También participaron en el financiamiento Ryan Smith, director ejecutivo y cofundador de Qualtrics; Bill Veghte, director ejecutivo de AthenePartners, ex vicepresidente senior de Microsoft y ex COO de HP; y Allison Pickens, ex COO de Gainsight.

"La compañía ha pasado de ser un startup a una scaleup, no solo aumentando los ingresos a través de una rápida expansión dentro de las compañías Fortune 500, sino también incorporando nuevos clientes empresariales y socios consultores a gran velocidad", explicó Jeff Lieberman, director gerente de Insight Partners. Jason Spinell, director de Slack Fund, explicó como ellos invierten en empresas que están "reinventando el futuro del trabajo".

Con esta nueva inversión, la empresa podrá aumentar su alcance, extender sus operaciones comerciales a nivel global y desarrollar nuevas funciones.

Desde la compañía explicaron que el negocio ya se ha desarrollado y ha avanzado considerablemente, y que están listos para los nuevos desafíos. "Este software nos ha ayudado a sobrevivir. En una semana pudimos hacer siete talleres en lugar de uno. Cuando regresamos a la oficina, no vemos que el aspecto 'virtual' desaparezca", aseguró Mariano Suarez- Battan, cofundador y CEO de la empresa, en un comunicado. "Ahora se sienten cómodos con planear estrategia de productos, mejorar procesos y abordar clientes de forma remota", dijo.

"Cuando te conectás y colaborás visualmente, creás nuevas posibilidades", explicó, y agregó cómo en la empresa fomentan a los empleados a explorar e imaginar nuevas formas y combinaciones de ideas.