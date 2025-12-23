“Negociado inmobiliario”: exfuncionarios de Agricultura peronistas y kirchneristas fustigaron la reforma del INTA del Gobierno

Luego de que se conocieran los puntos que le planteó el Gobierno a los integrantes de la Mesa de Enlace para avanzar en el proceso de “transformación” que busca para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), siete extitulares de la cartera agropecuaria del peronismo-kirchnerismo advirtieron que la “reingeniería” que se debate en el Consejo Directivo del ente es una excusa para apropiarse de tierras públicas y transformar al organismo en una consultora privada financiada con impuestos.

Lo que el Gobierno de Javier Milei presenta como una necesaria “modernización” para eficientizar el Estado, para el peronismo agropecuario tiene otro nombre: “negociado inmobiliario”. En un duro documento, los exfuncionarios del Partido Justicialista (PJ) denunciaron que el verdadero objetivo de la intervención en el INTA es obtener “luz verde para rematar cerca de 40.000 hectáreas de campos".

El comunicado lo firmaron los exfuncionarios de la cartera agrícola Felipe Solá; Javier de Urquiza; Carlos Cheppi; Julián Domínguez; Norberto Yauhar; Luis Basterra y Juan José Bahillo.

Según señalaron, "no es una modernización, es un negociado". “Se están violando todos los mecanismos institucionales que ya le habían dicho no al proyecto de desguace. Pero el gobierno libertario insiste con llevar adelante su negociado inmobiliario presionando al Consejo Directivo del INTA. Después del revés legislativo y judicial que tuvo el decreto presidencial vuelven a la carga con la misma receta, pero esta vez a través del Consejo Directivo que no pudieron disolver. La propuesta tiene por objetivo dar un giro de 180 grados en la misión y la visión que el organismo mantiene desde su creación hace casi 70 años”, observaron.

Una de las manifestaciones de los trabajadores del INTA

Por otra parte, indicaron que pretenden que todo el potencial de la institución en investigación, innovación y transferencia esté al servicio de aquellos actores del sector que puedan cofinanciar proyectos, con el aporte de todos los argentinos, para atender sus demandas privadas, dijeron.

“Los cientos de miles de productores que necesitan políticas públicas para mejorar sus producciones, aplicar nuevas tecnologías y recibir capacitación para su uso se encontrarán con: una drástica reducción de personal mediante retiros voluntarios; una pérdida de capital humano formado con el aporte de todos; el cierre de los programas de economías regionales, agricultura familiar, campesina e indígena; el cierre de estaciones experimentales y la venta de decenas de miles de hectáreas donde se llevan a cabo las investigaciones; la baja de decenas de proyectos de investigación que, hasta hoy, están a su disposición para mejorar su calidad de vida, sostener el arraigo y propender a un desarrollo federal que los incluya a todos”, precisaron los exfuncionarios.

Juan José Bahillo, el último secretario de Agricultura ligado al kischnerismo Télam

A su vez, señalaron: “Como país veremos que van a ser dados de baja proyectos de especial interés para las generaciones futuras como las líneas de investigación en mitigación del cambio climático, deforestación y sus consecuencias, en cuidados de recursos naturales y otras tantas áreas que son estratégicas para el futuro de la Nación y de los argentinos. En definitiva, quieren trastocar para beneficio de unos pocos una institución estratégica que está al servicio y el desarrollo del país. No nos dejemos engañar, no se trata de una modernización, sino de un negociado inmobiliario de un bien público, que costó más de medio siglo construir".

Según dijeron esperan que los representantes de las entidades y de la academia que integran el Consejo Directivo tengan la templanza necesaria para sostener sus convicciones, respetar la voluntad del pueblo expresada a través de sus representantes en la Legislatura y acatar el rechazo judicial. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se intenta arrojar por la borda este patrimonio del pueblo argentino. Vamos a acompañar a productores, trabajadores y a todos los que se decidan defender al INTA”, cerraron.