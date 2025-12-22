Qué dice The New York Times sobre las diferencias entre Trump y Milei

Algunos argentinos habían tomado colectivos desde ciudades vecinas y habían acampado afuera durante la noche. Muchos otros habían llegado a un estacionamiento en Buenos Aires al amanecer y se habían puesto en fila, formando una de seis cuadras, llena de ojos hinchados y determinación.

Las personas en la fila no esperaban para ver al Papa, a un rey o a Taylor Swift, sino para ser de los primeros en entrar a una tienda de artículos deportivos económicos.

Decathlon, un gigante francés de artículos deportivos de gama media, acababa de abrir su primera megatienda en la Argentina, después de que las políticas de liberalización comercial del presidente Javier Milei facilitaran la importación de productos extranjeros.

Muchos argentinos, cuyas aspiraciones materiales se habían visto frustradas por décadas de aranceles prohibitivos, vieron la llegada de la IKEA de la ropa deportiva como un hito en su tardío acceso a la máquina de consumo global.

“Es un nuevo comienzo”, afirmó una clienta, Fernanda Pedre, mientras echaba camisetas de licra en una canasta de compras. “Nos estamos acercando al mundo”, dijo otro, Marcelo Monje.

Muchos argentinos vieron la llegada de la IKEA de la ropa deportiva como un hito en su tardío acceso a la máquina de consumo global.

Durante la mayor parte de este siglo, la Argentina adoptó amplias barreras comerciales para proteger sus industrias nacionales. Los argentinos de clase media que viajaban al extranjero regresaban con maletas llenas de leggings, cartuchos de impresora, frascos de pesto y otros productos fácilmente accesibles en gran parte del mundo industrializado.

Desde que asumió el cargo hace dos años, Milei, un entusiasta defensor del capitalismo de libre comercio, ha comenzado a eliminar algunas barreras al comercio. Ha abierto la puerta a cargamentos de camisetas de Shein o Temu, los minoristas chinos de moda rápida en línea, y a más productos de Amazon y lencería de Victoria’s Secret, que abrió su primera tienda insignia en Buenos Aires en noviembre.

En medio de la avalancha internacional, los productores argentinos han visto caer sus ventas y muchas empresas locales han cerrado. Esto ha desencadenado un debate nacional sobre las ventajas de la apertura en un momento en que el principal valedor de Milei, el presidente Trump, está haciendo justo lo contrario, imponiendo aranceles generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos, incluidas algunas exportaciones argentinas.

“La nación más poderosa del mundo está adoptando el proteccionismo y la Argentina se está abriendo indiscriminadamente”, dijo Miguel Ángel Pichetto, un veterano legislador argentino que se opone a la liberalización comercial. “No funciona”.

Milei ha defendido sus políticas, calificando el proteccionismo de “estafa” insostenible y argumentando que una economía abierta redistribuirá los puestos de trabajo de las industrias no competitivas a las más eficientes.

El punto de partida de la Argentina era un aislamiento particular y las importaciones caras eran un lujo reservado, en gran medida, a la clase alta.

Aún persisten algunas barreras comerciales y los argentinos no disfrutan de los mismos precios bajos en las cadenas que los clientes de otros países.

Las tiendas Zara en la Argentina siguen teniendo algunos de los precios más altos de la marca en el mundo. LA NACION

Las tiendas Zara en la Argentina siguen teniendo algunos de los precios más altos de la marca en el mundo. Los “Premium Outlets” de Buenos Aires venden ropa de H&M, Primark y Pull & Bear a precios mucho más altos que en Estados Unidos o Europa, y los argentinos solían pagar a “personal shoppers” para que les compraran teléfonos o computadoras en el extranjero.

Federica Bianchi, de 24 años, maestra de escuela, dijo que durante dos viajes a Estados Unidos hace años, se abasteció de ropa que le duró varios años.

Pero desde que Milei flexibilizó los trámites aduaneros, redujo los impuestos y aumentó el peso y el costo permitidos de los envíos a granel, Bianchi, como muchos argentinos, comenzó a comprar en línea en Shein.

“Nunca habíamos tenido esto aquí antes”, dijo, mostrando vestidos ligeros con estampados florales, blusas y cuatro fundas para iPhone que había pedido en la plataforma china por solo unos pocos dólares.

Antes, dijo: “Era como: tengo que comprarlo porque lo necesito y es muy caro, pero bueno, necesito unos jeans”. Ahora, dijo, su razonamiento es: “Está bien, lo compraré, quizá lo use alguna vez”.

El valor total de las entregas de bienes de consumo procedentes de China se duplicó el año pasado. MAREMAGNUM - MAREMAGNUM

Según los expertos, el consumismo siempre ha existido entre la clase media argentina, que suele tener un buen nivel educativo y una proximidad cultural e histórica con Europa. Pero la nueva disponibilidad de importaciones más baratas lo ha desatado.

“Es como abrir Disneyland”, dijo Guillermo Oliveto, experto argentino en consumo. “Pueden comer todos los dulces que quieran”.

En octubre, las importaciones de bienes de consumo habían aumentado un 62% respecto al año anterior. En el mismo periodo de diez meses, las importaciones de productos, incluidas las entregas de sitios web de comercio electrónico, se habían disparado más del 200%.

La noticia de las nuevas marcas disponibles y de las aplicaciones de compra se difunde en Instagram, en los chats de WhatsApp y en las clases de gimnasia. En septiembre, un importador local abrió una tienda pop-up de Cheesecake Factory, una marca estadounidense, en un centro comercial de moda en Buenos Aires. Los argentinos hicieron fila para comprar rebanadas de pastel de 9 dólares.

Durante la inauguración de Decathlon el mes pasado, los clientes miraban los rompevientos como si fueran de alta costura. Los artículos seguían siendo más caros que en las tiendas europeas de la cadena, y las tarjetas de regalo que los trabajadores de Decathlon repartían a los primeros clientes de la fila pueden haber contribuido, en parte, a explicar la multitud que se congregaba fuera.

“Más que vender ropa”, dijo la Sra. Mulliez “estamos trayendo esperanza”. Tomás Cuesta

Sin embargo, los compradores ansiosos formaron una fila en la caja registradora que se extendía a lo largo de la amplia tienda. Una de las propietarias, Sabine Mulliez, dijo que los sacos de dormir y las botellas de agua representaban algo más significativo que un simple equipo para acampar.

“Más que vender ropa”, dijo la Sra. Mulliez, que forma parte de una de las familias más ricas de Francia, “estamos trayendo esperanza”.

A pesar de la liberalización del comercio minorista francés en Decathlon, son los sitios web chinos Shein y Temu, que no cobran cargos de envío para entregas al otro lado del mundo, los que más se benefician del frenesí consumista. El valor total de las entregas de bienes de consumo procedentes de China se duplicó el año pasado.

Una noche en Buenos Aires, los clientes rebuscaban frenéticamente entre bolsas de plástico en la inauguración de una nueva tienda que revendía ropa de Shein procedente de colecciones antiguas.

Los argentinos están pidiendo cada vez más productos chinos, incluso cuando los Estados Unidos y la Argentina disfrutan de una luna de miel financiera. Los dos países acordaron recientemente un marco para un acuerdo comercial y los Estados Unidos extendió un salvavidas financiero de US$20.000 millones a la Argentina, en parte en un esfuerzo por expandir la influencia estadounidense en la región y contrarrestar la presencia de China.

Los Estados Unidos extendió un salvavidas financiero de US$20.000 millones a la Argentina, en parte en un esfuerzo por expandir la influencia estadounidense en la región y contrarrestar la presencia de China. Feng Li - Getty Images AsiaPac

“Todo el mundo pregunta por Shein”, dijo Camila Di Cesare, de 33 años, propietaria de una tienda de reventa de Shein. Estas marcas, añadió, “están rompiendo el mercado”.

Luciano Galfione, propietario de una fábrica argentina de hilos y tejidos sintéticos situada a pocos kilómetros, era uno de los afectados.

“Shein y Temu nos ganan de mano”, dijo el Sr. Galfione, mientras caminaba entre cientos de largos rollos de tela envueltos en plástico y apilados unos sobre otros. “Es imposible competir con ellos”.

Según Galfione, su fábrica familiar, de 75 años de antigüedad, estaba funcionando al 20% de su capacidad, frente al 80% en 2023. Recientemente, había despedido a una cuarta parte de su plantilla y dijo que la mitad de los que quedaban apenas tenían trabajo.

Galfione, presidente de ProTejer, una organización local sin fines de lucro que representa a la industria textil, no es el único.

En el último año, la industria textil argentina ha visto caer su producción en casi un 20%, mientras que las importaciones de ropa se han disparado en un 95%, lo que ha provocado la pérdida de más de 12.000 puestos de trabajo, según Pro Tejer.

El legislador Pichetto está impulsando un proyecto de ley que busca regular y gravar las plataformas de comercio electrónico para tratar de proteger las industrias nacionales. Ante el aumento de las compras a minoristas chinos en toda la región, otros países, como Chile y México, también han impuesto impuestos a los envíos.

Puede que a los consumidores no les guste pagar más, dijo Pichetto, pero miles de empresas nacionales han cerrado en los últimos dos años y “el día que no haya trabajo, no habrá consumo”.

Puede que a los consumidores no les guste pagar más, dijo Pichetto, pero miles de empresas nacionales han cerrado en los últimos dos años.

Aunque muchos argentinos afirman que el país necesitaba abrirse para permitir el acceso a productos importados a precios razonables, algunos expertos sostienen que la eliminación de las barreras comerciales llega en un momento difícil para los productores nacionales. Los impuestos y otros costos son elevados para las empresas locales. La reducción de las barreras comerciales y los cambios en la política cambiaria hicieron que los productos extranjeros fueran más asequibles, pero también aumentaron los precios de los productos fabricados en la Argentina.

“El Gobierno se está abriendo sin paracaídas”, dijo Daniel Schteingart, director de Fundar, un centro de investigación de Buenos Aires.

El Sr. Milei no parece preocupado. Recientemente, compartió una captura de pantalla de Temu en la que se muestran productos con motivos de Milei a la venta, incluidas gorras con uno de sus eslóganes: “No hay dinero”, un grito de guerra contra el gasto público.