Camiseta de la selección: cuándo saldrá a la venta la nueva casaca con las “tres estrellas”

Desde ayer, la planta RA Intertrading, que fabrica las camisetas de la selección argentina en Villa Lugano, tiene las máquinas al 100% con una sola finalidad: bordar la tercera estrella que obtuvo ayer la Argentina al ganar el campeonato del mundo en Qatar. Esta nueva versión de la camiseta, que además tendrá el parche de campeón de la FIFA en el centro del pecho, recién estaría disponible en las tiendas la semana próxima, según confirmaron en Adidas, la marca deportiva que viste al seleccionado de fútbol.

Las próximas camisetas que salgan a la venta tendrán tres estrellas arriba del escudo de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA). En principio, la nueva estrella se colocará en el medio de las dos originales y levemente por arriba (formando un triángulo), para utilizar las camisetas ya fabricadas, pero en un futuro diseño podrían estar las tres alineadas.

Si bien la marca deportiva de origen alemán no da cifras de cuántas camisetas se vendieron hasta ahora, señalaron que aumentaron 55% la cantidad con relación a las vendidas en el mundial de Rusia 2018, superando todas las proyecciones iniciales. De hecho, en la página oficial de Adidas, la camiseta titular figura como agotada.

Cuando la actual camiseta se lanzó en julio último, Adidas estimaba vender 15% más unidades que en el mundial anterior, cuando la selección argentina quedó eliminada en octavos de final, luego de salir segunda en su grupo y tras haber perdido con Francia por 4 a 3. “Es furor esa camiseta. Vamos a tener una demanda de varios meses. La idea es mantenerla en el mercado durante un largo tiempo y no cambiar el diseño, porque esta es una camiseta ganadora”, dijeron en Adidas.

La camiseta se presenta en dos versiones: la “auténtica” -que es la que usaron Lionel Messi y el resto de los jugadores y que cuesta $28.999- y la “réplica”, que es la que se vende en la mayoría de las casas de deporte, a un precio de $16.900. Desde que salieron a la venta, hace cinco meses, los precios de ambas camisetas aumentaron 16% y 13%, respectivamente. El nuevo diseño estuvo a cargo del equipo de diseñadores que tiene Adidas en Alemania y que se encarga del desarrollo de las camisetas de las seis selecciones que vistieron las tres tiras en Qatar.

Además, los que tienen la actual camiseta de la selección con las dos estrellas pueden acercarse a un local de la marca y estampar en la parte de atrás las tres estrellas doradas en forma vertical y la frase en letras mayúsculas “CAMPEONES DEL MUNDO”, que lucieron los jugadores en los festejos luego de recibir la copa. La marca no confirmó cuánto costará.

Cómo se diseñó la camiseta

El contrato de Adidas con la AFA vence en 2030 y se trata de una negociación global, que está a cargo de Alemania. donde está la casa matriz. “Es una selección estratégica, no hay muchos equipos que tengan dos títulos mundiales. Y también influye que hay una identificación histórica muy grande entre Adidas y la selección argentina. El primer esponsoreo fue en 1974 y tenemos diez mundiales juntos en la espalda”, había dicho Pablo Lamo, presidente y director general de Adidas Argentina, en diálogo con LA NACION en julio pasado.

“El detalle de la camiseta está atrás, con una franja que está inspirada en las banderas que cuelgan en los balcones y el sol de Mayo. El diseño se hace en la casa matriz, que está a cargo del desarrollo de todas las camisetas con equipos de diseñadores de todo el mundo y que respetan una misma línea. Salvando las distancias, es lo mismo que pasa con los autos que tienen una línea parecida. Pero la producción es nacional”, había destacado Lamo.

El origen de las camisetas no es un dato menor en momentos de endurecimiento del cepo a las importaciones. “Las camisetas se fabrican acá, tanto las que usan los jugadores como las oficiales que salen a la venta para el público en general. La producción está a cargo de la empresa RA Intertrading, que tiene su planta en Villa Lugano. Y no se trata de algo de coyuntura. Desde hace muchísimos años tenemos la estrategia de abastecimiento dual, combinando la fabricación nacional y la importación. En 1999, Adidas se instaló en forma directa, pero cuando la licencia de la marca la tenía Gatic también teníamos una pata de producción nacional muy importante. En calzado también combinamos la producción nacional, en una planta que tiene la empresa brasileña Dass en Coronel Suárez, con la importación, y además trabajamos con un fabricante que nos abastece de medias. Hoy estamos con un 60% de producción nacional y un 40% de importación. Y lo que fabricamos acá no son únicamente las líneas más económicas”, explicó el número uno de Adidas Argentina.

