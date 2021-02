El exdirector nacional de Control Comercial Agropecuario Marcelo Rossi

Fernando Bertello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2021 • 20:03

A Marcelo Rossi, el despedido funcionario del Ministerio de Agricultura de la Nación que se encargaba de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, le cayó un aluvión de mensajes de apoyo: recibió más de 400 entre Whatsapp y vía Twitter luego que contara que, "sin un argumento" y de manera "inexplicable" como él lo definió en esa red social, un funcionario de segunda línea del ministro Luis Basterra le había comunicado el viernes pasado por la noche que prescindían de sus servicios.

Pero, además de esa catarata de mensajes, hubo otro hecho: el tema de la salida de Rossi se conversó informalmente al interior de un grupo de chat de quienes integran la Mesa de las Carnes, que representa a toda la cadena del sector. Allí varios propusieron hacer una reunión presencial con el ahora exfuncionario, pero la movida se cayó. Algunos le temen a un enojo de Agricultura, que se enteró en el acto de ese intento.

Rossi estuvo en el cargo desde 2016. Llegó cuando Ricardo Buryaile era ministro de Agroindustria de Mauricio Macri. Antes tuvo otra etapa entre 2000 y 2007 como presidente de la exOficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Se fue por una pelea con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio, por las compensaciones que se comenzaron a aplicar en ese momento. La exOncca incluso con Ricardo Echegaray se transformó en un organismo que decía quién podía vender al exterior vía permisos de exportación conocidos como ROE. También quedó envuelta en un escándalo por las compensaciones a empresas truchas.

Según las versiones, a Rossi lo removieron porque el Gobierno quiere avanzar sobre un mayor control de las empresas de alimentos desde el Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA), un resorte que controlaba el exfuncionario. Estar o no en el RUCA y ser suspendido implica la diferencia entre trabajar o no. Otras versiones indican un posible intento para que se revierta una resolución que hoy a las cooperativas ligadas a la carne solo les permite brindar un servicio de faena bovina, no el de abastecer también al mercado con carne. La interpretación es que el Gobierno buscaría correr ese límite.

"Despedir a Marcelo Rossi del RUCA presagia el regreso de las peores prácticas de kirchnerismo. Un funcionario que honró el cargo y que tuvimos el privilegio de que formara parte de nuestro equipo", señaló en su cuenta de Twitter Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura.

Etchevehere fue uno de quienes llamaron a Rossi para solidarizarse por su salida. También lo hizo Alberto José Fantini, secretario general de la Federación de la Industria de la Carne. El gremialista, según admitieron en el gremio, lamentó su partida ya que consideran que hizo un buen trabajo en el organismo. También se contactaron con Rossi empresarios del sector, todos en la misma línea de lamentar su salida del puesto.

"Es un ejemplo de servidor público que hizo un avance brutal en el control (por la informalidad en el sector)", lo ponderó David Lacroze, excoordinador de la Mesa de las Carnes. Rossi les hizo poner a los frigoríficos controladores de faena para el control de la evasión.

Respecto de la Mesa de las Carnes, según pudo reconstruir LA NACION, el sábado por la mañana, horas después que se hiciera pública la salida de Rossi, comenzaron a volcarse en un grupo de Whatsapp de referentes del negocio mensajes de apoyo al exfuncionario.

Incluso, varios referentes de la cadena propusieron directamente que se lo invitara a una próxima reunión presencial. "Siempre fue radical (el origen partidario de Rossi), muy buen funcionario, servicial con el sector privado y muy jugado", contó alguien que presenció el intercambio en el grupo de Whatsapp sobre el exdirector de Control Comercial Agropecuario.

Según trascendió, después por fuera del grupo de Whatsapp, algunos integrantes consideraron que la movida podría molestar al Ministerio de Agricultura, en especial cuando la misma Mesa de las Carnes debe seguir hablando con el Gobierno por los temas del sector. Es más, algunos aseguran que casi en el acto Agricultura se enteró de esa iniciativa de algunos integrantes de la agrupación. En concreto, más allá del intercambio por chat, desde la Mesa no se hizo ningún pronunciamiento público ni tampoco se lo haría.

En un reporte con La Red, Julián Echazarreta, que se venía desempeñando como secretario de Agricultura y se fue del Ministerio el mismo día que Rossi, señaló que no conoce el motivo de la remoción del exresponsable de control comercial agropecuario. "Es un colaborador de primera línea, es un funcionario de calidad, correcto y honesto. No sé por qué le pidieron que se vaya". En tanto, Echazarreta se fue por motivos que atribuyó con su edad y la alta exigencia del cargo en esas circunstancias.

Conforme a los criterios de Más información