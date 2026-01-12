Procesaron a dos exdirectivos de SanCor por retener aportes de los empleados a la seguridad social

SANTA FE.- La empresa láctea SanCor, con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, intenta sobrevivir a pesar de la crisis financiera que enfrenta y su elevada deuda, incorporada al concurso de acreedores.

Pero los problemas siguen: en los últimos días de la semana pasada, dos expresidentes de la firma, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente de la cooperativa entre 2020 y 2024, fueron procesados por la apropiación indebida de más de 1600 millones de pesos que debían destinarse al Sistema Único de la Seguridad Social para el pago de aportes sociales de los empleados de la cooperativa láctea. La resolución estuvo a cargo del juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa.

Además, el magistrado embargó los bienes de los nombrados hasta cubrir la suma de 90 millones de pesos cada uno pero rechazó la posibilidad de la suspensión de un juicio a prueba planteada por la defensa.

Según recientes informes, la firma que en las década de los años ochenta supo estar entre las líderes del mercado de productos lácteos de la Argentina, tiene una deuda total que supera los US$ 400 millones, exacerbada por una deuda de US$ 30 millones impaga de clientes venezolanos, desde la época de la relación entre los Kirchner y Hugo Chávez.

De acuerdo con las constancias de la causa, los exdirectivos de SanCor no depositaron, dentro de los 30 días corridos del vencido el plazo correspondiente, los importes retenidos a sus dependientes en concepto de aportes al sistema de la Seguridad Social. La suma evadida, según la Justicia, asciende a $1.644.440.882,68.

La empresa ejercía de agente de percepción y retención de los aportes y, en tal carácter, las practicó “pero no las ingresó dentro de los plazos legalmente establecidos, lo cual permite colegir, en grado de probabilidad, un apropiamiento indebido de los mismos por parte de la contribuyente”, fundamentó el representante del Ministerio Público Fiscal al solicitar los procesamientos de los exdirectivos.

La cooperativa perdió volumen de ingreso de leche Archivo

Por otra parte, el fiscal federal de la misma jurisdicción, Gustavo Onel, explicó que las pruebas de los hechos que se investigan en el caso de los expresidentes de SanCor, son: la denuncia original de los trabajadores de la planta que operaba desde Don Torcuato, las correspondientes ratificaciones que dieron origen al expediente, las denuncias formuladas por los trabajadores de Sunchales ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los resúmenes de situación previsional extraídos de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por cada uno de los denunciantes.

La investigación

El informe oficial al que tuvo acceso LA NACION señala que la investigación comenzó el 29 de diciembre de 2023, cuando los trabajadores de la planta de la localidad santafesina de Sunchales denunciaron ante el MPA de Santa Fe que sus empleadores no realizaron los depósitos correspondientes a las sumas de dinero retenidas en concepto de aportes al Sistema de Jubilaciones y Pensiones ni los correspondiente al Sistema de Obras Sociales.

Dado que se trataba de un posible delito tributario federal, en febrero de 2024, el MPA declinó su competencia y remitió la causa al Juzgado Federal de Rafaela.

En simultáneo, los empleados de la planta de la ciudad bonaerense de Don Torcuato, presentaron una denuncia similar ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de San Isidro, que se declaró incompetente para intervenir y la remitió al Juzgado Federal de Rafaela, donde se acumularon las actuaciones.

Reducción

Después de todos los inconvenientes que enfrentó en el último lustro, SanCor decidió dar batalla por quedarse en el nuevo escenario de la industria láctea nacional. Pero debió asimilar una reducción drástica de su producción (de 6 millones de litros/día llegó a procesar apenas 150 mil), el cierre o venta de varias de sus grandes plantas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, despidos y esporádicas operaciones a fasón, es decir, procesando leche para terceros que aportaban la materia prima.

Con todo ello, y flujos de materia prima reducidos, hoy mantiene operativas plantas clave como las de Sunchales y Gálvez.