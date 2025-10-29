400 operativos: el plan estratégico de una provincia para frenar la venta de carne de origen ilegal

MENDOZA.- Un paso clave contra uno de los delitos rurales que más preocupa a los productores. Esta provincia cuyana decidió avanzar en la lucha contra el robo de ganado, la faena clandestina y la comercialización de carne sin trazabilidad. Por eso, desde que se puso en marcha este año el Plan Estratégico contra el Abigeato comenzaron a observarse resultados alentadores, con un crecimiento significativo en los operativos y decomisos. Según datos a los que accedió LA NACION, desde que se implementó el programa, en mayo de este año, ya se secuestraron casi 10.000 kilos de carne de origen ilegal.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza, se refirió a la importancia de ir cerrando el circuito delictivo y ponderó los alcances que tiene el programa. “El plan revela una forma de trabajo que tiene que ver con ir al fondo del problema contra el abigeato y la faena clandestina. Lo que hicimos fue centrarnos en la comercialización, ir cerrando el lucro del delincuente que faena o que roba ganado para vender ilegítimamente esos productos en algunos lugares”, indicó la titular de la cartera en diálogo con LA NACION.

Se realizaron operativos en toda la provincia de Mendoza

“Los resultados están siendo muy alentadores, además potenciamos las causas penales porque tenemos un informe de las bromatologías de los distintos municipios que dan cuenta de que ese producto no es apto para consumo, con lo cual buscamos que también haya condenas, acordes al artículo 201 del Código Penal”, añadió la ministra, quien recordó que en los años anteriores se realizaban, en promedio, tres procedimientos por año.

“Ahora se trabaja con más coordinación con municipios y fiscales. Antes, muchas veces no se avanzaba porque se consideraba un problema municipal. Eso cambió”, explicó Rus.

Avance

En tanto, el jefe de la Policía Rural, comisario Adrián Ríos, se refirió a la importancia del trabajo articulado con los productores, quienes son los principales damnificados. “La relación con los productores y las cámaras es continua. Gracias al acercamiento que tenemos con ellos, obtuvimos información valiosa que permitió realizar secuestros importantes de carne”, afirmó.

Asimismo, el jefe policial puso en valor dos ejes principales del plan. “El control del mercado negro, donde a menudo terminan los animales robados, y el refuerzo de los controles de animales en pie en las rutas. Esta segunda arista busca evitar que los delincuentes puedan disfrazar la tropa sustraída en medio de las legítimas”, expresó.

Por eso, Ríos indicó que el objetivo principal es combatir el mercado clandestino de carnes, donde terminan las faenas ilegales. “No solo se trata de carne de caballo, sino también de carne bovina. En los operativos conjuntos se controla el stock, el origen de la carne y su estado sanitario para el consumo humano, lo que permite limitar el faenamiento clandestino y, por ende, el robo de animales o abigeato”, completó.

Mercedes Rus: “El plan revela una forma de trabajo que tiene que ver con ir al fondo del problema contra el abigeato y la faena clandestina"

El Plan Estratégico contra el Abigeato, vigente desde mayo de 2025, profundiza la coordinación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, los municipios, la Dirección de Ganadería y el Ministerio Público Fiscal. Desde su puesta en marcha, el trabajo articulado ha permitido realizar, a lo largo y ancho de la provincia cuyana, casi 400 procedimientos vinculados a la Ley 22.421, con más de 380 ejemplares de fauna autóctona secuestrados y 9,6 toneladas de productos cárnicos decomisados en condiciones irregulares.

Además, se han recuperado 186 animales producto de abigeato y 2700 cabezas de ganado por infracciones a la Ley de Ganadería. En paralelo, se confiscaron 11.500 kilos de frutas y hortalizas obtenidas mediante robo o hurto, y fueron detenidas nueve personas por estos delitos. También se realizaron controles a 600 personas, de las cuales 95 tenían medidas judiciales pendientes, y diez hombres fueron aprehendidos por infracción al artículo 201 del Código Penal.

Desde la Policía Rural destacaron que una de las herramientas claves es la incorporación de vehículos no tripulados (drones o VANT) equipados con cámaras térmicas. “Estos dispositivos, muy eficientes y efectivos, permiten la visión nocturna y la detección de cualquier cuerpo que tenga vida, facilitando el patrullaje aéreo y la detección de animales siendo trasladados o sustraídos de forma irregular”, señaló Ríos, jefe del cuerpo especial.

“Estos resultados evidencian una fuerza más profesional, equipada y coordinada, con mayor presencia territorial y un fuerte compromiso con la prevención, la trazabilidad y el cuidado de los recursos naturales”, señalaron desde el gobierno local.

Los operativos se intensificaron

A pesar de la necesidad de que se potencien las tareas oficiales, en el sector productivo destacan la labor de la Policía Rural, ya que se ha convertido en una fuerza más moderna, con tecnología y articulación institucional, y con una mirada más integral sobre el campo y el ambiente. Bajo este contexto, el plan contra el abigeato ha sido bien recibido por la industria ganadera, según indicaron a este diario referentes del área.

“Los resultados son buenos: estamos teniendo menos faena y menos abigeato desde que empezamos con este plan, en coincidencia con la evaluación que hacen desde Ganadería. Vamos por buen camino y seguiremos potenciando el trabajo”, completó la ministra.