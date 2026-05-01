Boom en dólares: el financiamiento de los bancos al agro alcanzó un nivel récord

El financiamiento bancario al sector agrícola se ubicó al cierre del año pasado en el mayor nivel desde que se tienen registros, desde 1992, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El stock a esa fecha era de $6 billones y, según el reporte, el 73% se encontraba en dólares, que registró una expansión del 115%. El financiamiento bancario total a la actividad tuvo una suba del 51% respecto a diciembre de 2024.

El trabajo de la entidad rosarina se hizo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el financiamiento considerado, aclaró, incluye diversos instrumentos que así detalló: adelantos en cuenta (corriente u otras a la vista) o descuento de documentos, préstamos hipotecarios, prendarios, personales y a titulares del sistema de tarjetas de crédito, y cualquier otro préstamo de efectivo.

“Las cifras, originalmente expresadas en pesos corrientes, se deflactaron para aislar el efecto del incremento de precios, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En consecuencia, los montos se expresan en pesos constantes de diciembre de 2025”, precisó la entidad.

Se advierte que hacia finales de 2025 el stock de financiamiento bancario al sector agrícola registró un incremento real del 51% respecto a diciembre del año anterior y se ubicó 60% por encima del promedio de los últimos cinco años JUAN MABROMATA - AFP

En este marco, el reporte en primer lugar destacó: ”Según datos del BCRA, el stock acumulado de préstamos otorgados por entidades financieras al sector agrícola al 31 de diciembre de 2025 ascendió a un total de $6 billones. De esta suma, $1,6 billones corresponden a préstamos otorgados en pesos, mientras que los restantes $4,4 billones fueron otorgados en moneda extranjera, convertidos a pesos al tipo de cambio BCRA A 3500”.

La BCR después remarcó: “Considerando el volumen total de préstamos, se advierte que hacia finales de 2025 el stock de financiamiento bancario al sector agrícola registró un incremento real del 51% respecto a diciembre del año anterior y se ubicó 60% por encima del promedio de los últimos cinco años. Como consecuencia, resulta el monto más elevado del que se tiene registro para igual fecha desde el inicio de la serie en 1992”.

Stock de financiamiento bancario al sector agrícola al 31 de diciembre de cada año

En este contexto, el trabajo destacó el crecimiento que tuvo el financiamiento en dólares para la actividad, que registró una suba en volumen del 115%. Este stock también se posicionó en un nivel récord.

“El incremento en el stock de financiamiento al sector agrícola se explica por el sólido crecimiento de los préstamos en dólares, que más que duplicaron (+115%) el volumen registrado el año anterior. De hecho, el stock de préstamos en dólares hacia finales de 2025 es el más alto de toda la serie, cuadruplicando el stock promedio de los cinco años previos (+314%) para la misma fecha. Por el contrario, el monto de financiación en moneda local marcó un descenso del 17% respecto al año previo, e incluso se posicionó 41% por detrás del promedio del último quinquenio”, detalló.

Los créditos en dólares se expandieron un 115%

La Bolsa rosarina añadió: “De esta manera, el stock de préstamos en moneda extranjera al sector agrícola alcanzó el 73% del total a fines de diciembre de 2025, siendo la mayor proporción desde la salida de la convertibilidad, 24 años atrás. Así, mientras que en el período comprendido entre 2015 y 2024 el financiamiento en dólares mostró una participación promedio del 28% del total, en 2025 dicha participación se ubicó 45 puntos porcentuales más arriba. Se evidencia entonces que el financiamiento bancario en dólares al agro muestra un crecimiento tanto en términos absolutos como relativos”.

El reporte también analizó qué pasó al considerar el crédito en general y la participación del sector agrícola en el mismo. Respecto de esto explicó que “el crédito registró un crecimiento generalizado tanto en el agro como en la economía en su conjunto”. Por este fenómeno, “la proporción del financiamiento bancario al sector agrícola en relación con el total de préstamos resultó del 4,9% al 31 de diciembre, en línea con el promedio del último lustro”.

Escenario

Dentro del financiamiento a todos los sectores en dólares el agro alcanzó el 16% y fue la actividad que más creció en demandar créditos en esa moneda. La BCR así lo remarcó: “La toma de crédito en dólares por parte del agro creció más que proporcionalmente que los préstamos bancarios en moneda extranjera en general. Por el contrario, el financiamiento en pesos a este sector dio cuenta del 1,7% del total de préstamos bancarios, la proporción más baja desde 2004”.

En cuanto a las tasas, la tasa real anual de financiación en pesos al sector agrícola se estimó en 29,8% hacia finales de aquel año. “Se advierte que no sólo resultó positiva, sino que emerge como la más alta de la que se tiene registro desde el inicio de la serie para dicha fecha, encareciendo el financiamiento en pesos y desincentivando la toma de crédito en moneda local”, explicó.

Agregó: “En cuanto a las tasas de interés reales de los préstamos otorgados en dólares al sector agrícola, los datos históricos evidencian que se mantuvieron positivas desde el inicio de la serie. En diciembre de 2025, la misma se estima en 5,2%, en línea con el promedio del 5,3% registrado para los diez años previos”.