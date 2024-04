“Acá no sobra nadie”: una decana no quiere cortar ningún contrato y llamó a participar de una marcha nacional contra el ajuste

Escuchar

La decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), Adriana Rodríguez, dio a conocer la “crítica situación presupuestaria” que atraviesa su centro de estudio, describió las acciones institucionales que están llevando a cabo y convocó a participar de la Marcha Nacional Federal Universitaria para el 23 del actual.

Esto se dio luego de que el Consejo Superior de la UBA declarara por unanimidad la emergencia presupuestaria y que el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía manifestara su preocupación por el recorte de fondos.

En este contexto, Rodríguez organizó una reunión con toda la comunidad docente, no docente y estudiantil para “informar sobre la situación actual del presupuesto, los salarios y el recorte en el sistema de ciencia y técnica”. “Es un tema que nos preocupa a todos. Necesitamos ser solidarios, empáticos, escuchar y entender. Necesitamos generosidad sino va a ser prácticamente imposible que transitemos este camino”, expresó.

La decana mostró cuál es el panorama que enfrentan la UBA en general y la Fauba en particular. “El Gobierno decidió prorrogar el presupuesto 2023 al 2024. Considerando que la inflación entre febrero de 2023 y marzo de 2024 fue de 276%, y que el Gobierno anunció un aumento de solo el 70% para los gastos de funcionamiento, esto representa un recorte real del 55%. Considerando además que la UBA no está recibiendo fondos para el funcionamiento de sus hospitales, la caída en términos reales para gastos de funcionamiento de toda la UBA es del 80%”, afirmó.

“En todas las gestiones anteriores, independientemente del Gobierno, para el segundo semestre la universidad solicitaba un incremento presupuestario, un refuerzo para corregir la inflación. No es verdad que nuestra universidad reclama en algunos casos y en otros no”, aclaró Rodríguez.

También manifestó su preocupación por el desfinanciamiento en investigación, extensión, desarrollo tecnológico e innovación. Según dijeron en la institución, “actualmente, la deuda con Fauba es de $175 millones en Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT); $350 millones en Proyectos del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y $4300 millones en los proyectos ‘Construir Ciencia’ del mismo organismo”.

“Nuestra facultad, así como el resto de las facultades de la UBA tenemos una función en investigación muy potente y es uno de los valores de nuestra universidad. Es un pilar fundamental y una de las causas por las cuales, a pesar de los pocos recursos que tenemos, estamos en los puestos de los rankings mundiales”, señaló.

De esta manera, explicó que, frente a este contexto, si no hay una recomposición por parte del Estado, los recursos propios (generados por convenios, cursos, servicios, etc.) serán el mayor aporte para la facultad: “Los convenios son los mayores ingresos, pero habrá una disminución porque los que más recursos han aportado son los convenios con organismos públicos”.

En esta línea, dijo que una parte muy importante del presupuesto de Fauba está destinado a los arreglos y mantenimiento de los edificios, y otra parte muy importante a los contratos del personal no docente. “Acá no sobra nadie. No queremos cortar ningún contrato”, sumó y explicó que la forma de disminuir los contratos será pasando a planta al personal, cuando se liberen los fondos de las personas que se jubilan, reasignando tareas y reduciendo horas extras sin afectar el ingreso.

En este escenario, llamó a la concientización y sensibilización interna y externa sobre el papel relevante que ocupa la universidad pública para el desarrollo del país. “Queremos concientizar a nuestra comunidad y a las autoridades que toman la decisión de otorgar el presupuesto sobre la importancia de la universidad pública para el desarrollo económico, productivo y social de la Argentina”, expresó.

Por último, llamó a participar de la clase pública que dará junto al decano de la Facultad de Veterinaria mañana, a las 13, y a acompañar el abrazo que se realizará al Hospital de Clínicas el jueves 18 a las 10, donde participará el rector de la UBA, Ricardo Gelpi y los 13 decanos de las distintas facultades.